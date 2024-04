Dlouhou očekávanou rekonstrukci Ďáblické ulice v MČ Praze 8 v úseku U parkánu - K Lomu zahájí Technická správa komunikací (TSK) v pondělí 15. dubna. Rozsáhlá, až tři čtvrtě kilometru dlouhá stavba, se zaměří na celou řadu prací i úprav. Kromě výměny konstrukce vozovky stávající komunikace dojde i na vyrovnání a výměnu poškozených obrub včetně opravy prvků odvodnění.

Stavebním úpravám se nevyhnou také plochy stýkajících se ulic Ďáblická a U Parkánu, zde vzniknou nové přechody pro chodce. Změny se dočká i veřejné osvětlení, kdy se jeden ze stožárů posune a upraví se kabelové vedení. Součástí stavby je i rekonstrukce autobusové zastávky K Letňanům směrem do centra.

V místě stavby se obnoví dopravní značení a Městská část Praha – Ďáblice zde upraví chodníky mimo správu TSK.

Práce budou rozděleny do jednotlivých etap, podle TSK potrvají až do konce roku 2024.

Etapa 2 je plánována od 14. 7. 2024 a zahrnuje úsek Ďáblické od Kokořínské do ulic U Parkánu / Kostelecká, včetně tamní křižovatky.

Etapa 1b je plánována od 29. 6. 2024 do 14. 7. 2024 se dopravně dotkne křižovatky Kokořínská x Ďáblická a po celou tuto dobu rovněž potrvá kompletní uzavírka obou jízdních pruhů.

Etapa 1a je plánovaná od 15. 4. 2024 do 28. 6. 2024, v úseku K Lomu - Kokořínská dojde k úplné uzavírce obou jízdních pruhů s výlukou automobilové dopravy.

Omezení MHD od zahájení provozu dne 15.4. do odvolání (předpokládané ukončení 1. etapy do 28.6.)

Linky 348, 369

-Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.

-Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v ulici Hřenská).

Linka 368

-Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.

-Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linka zastaví v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).