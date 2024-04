Tohle nejsou nějaké fóry, ale naprosto vážně míněné otázky, které radnice Prahy 7 připravila pro své občany. Nyní jim je pokládá na besedách – a ve velkém se lidé budou moci vyjádřit 7. a 8. června ve volebních místnostech. Současně s volbami do Evropského parlamentu.

Řidiči skutečně nejásají

Nesouhlas, nevole, překvapení a rozhořčení. To jsou asi nejčastější pocity, s nimiž se lze v souvislosti se zvažovanými cenami za využívání ulic k parkování setkat. Co nového by za tyto peníze měli lidé dostat, ptají se mnozí. Nového nic: jen to, že jejich auta budou tolerována.

A příslib v podobě očekávání, že parkovat se bude snáz, jestliže budou z ulic muset zmizet vozy těch, kteří nezaplatí. Ať už proto, že nebudou chtít – nebo z toho důvodu, že si to nemohou dovolit. Zdaleka ne každý má takové příjmy, jak by mohl naznačovat poslední údaj o výši takzvané „průměrné mzdy“ v Praze: 55 tisíc korun hrubého.

Kam své automobily lidé dají či co s nimi udělají? To je jejich věc. Doporučení zní: zbavit se jich. Využívat městskou hromadnou dopravu, taxislužbu, jízdní kolo, vlastní nohy. A v případě nutnosti usednout za volant spoléhat na sdílená auta. To ostatně radí i náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), který má dopravu na starosti.

Pro tisíce aut místa chybějí

Jestliže se v souvislosti s chystanou reformou parkování v Praze mluví o nutném zdražení parkování v zónách placeného stání, aby parkujících vozidel ubylo, zatím se jen opatrně kroužilo kolem faktu, že představa o vlastním voze parkujícím v blízkosti domu asi nebude pro chudinu. Vedení Prahy 7 do toho nyní razantně šláplo – a vývoj zdejších událostí je sledován i v dalších částech metropole.

Místní politici sázejí na stůl jedno číslo za druhým. Základní východisko: aktuálně je na Praze 7 vydáno 13 tisíc parkovacích povolení pro zónu placeného stání – a jejich počet se každoročně zvyšuje v průměru o 280. Míst je přitom jen 9,7 tisíce. I když v posledních letech mírně rostl i jejich počet, nepoměr se zvyšuje.

Místostarosta městské části Pavel Zelenka (Praha 7 Sobě), který se stará o oblast dopravy, upozorňuje, že 3,3 tisíce aut prostě „přebývá“: není je kam postavit. „Před domy, v nichž je dvacet bytů a patnáct aut, je pět až deset míst k parkování. Více aut tam se tam zkrátka nevejde,“ použil obdobné argumenty, jaké nedávno zveřejnil i náměstek primátora Hřib.

Jako řešení se radnici nejeví vyznačení dalších parkovacích míst (nejsou k dispozici) ani budování parkovišť či parkovacích domů (městská část nemá vhodné pozemky ani peníze). Nastupuje tedy myšlenka omezit poptávku zdražením.

Jinými slovy: jde o to přimět Pražany k tomu, aby vlastnictví aut omezili. Zvýšení ceny parkovného by podle místostarosty Zelenky mělo ovlivnit rozhodování zvláště majitelů aut, která jsou používána málo. „Přimět je, aby se zamysleli kupříkladu nad tím, zda se konečně toho vraku, kterým stejně téměř nejezdí, nezbaví,“ uvedl, že by se takové rozhodování mohlo týkat aut, jež se již blíží k hranici provozuschopnosti.

„Či zda neuvolní místo pro ty, kdo skutečně potřebují často jezdit a parkovat,“ konstatoval dále. Případně by lidé měli pro svá auta hledat jiné místo než na ulici v blízkosti bytů. A rovněž: před pořízením nového je na místě zvažovat, zda vůz skutečně potřebují. Řešením se nezdá být ani tvrdý přístup až ke druhému autu v rodině: těch je v Praze 7 evidováno s parkovacími kartami jen 1,6 tisíce.

Co někdo zaplatí, jiný dostane?

Zvýšení poplatku za parkovací povolení, který dnes činí 1200 ročně, se v rámci reformy parkování v hlavním městě připravuje v celé metropoli. Politici zatím nechtějí upřesnit, jaké částky mají být ve hře – s tím, že na toto téma teprve povedou koaliční jednání. Podle radnice Prahy 7 „se mluví“ o zdvojnásobení platby – na 2400 Kč ročně. To by byla částka pro magistrát.

K tomu by si vlastní navýšení mohly ještě připočítat městské části. Právě proto vedení Sedmičky předkládá konkrétní čísla. S tím, že lokální navýšení by se netýkalo oprávnění pro seniory ani pro lidi s handicapem či pečující. Předtím, než se za dva měsíce bude ve volebních místnostech hlasovat i o parkování, chce rozpoutat debatu s občany o tom, jak by se měla městská část zachovat.

Voliči budou odpovídat na otázku, zda by celopražsky určené ceny parkovného v zónách placeného stání pro rezidenty (tedy občany s trvalým bydlištěm) měly být lokálně navyšovány – a o kolik.

Další otázka se pak vztahuje k využití těchto peněz; konkrétně nabízí ke zvážení, zda by jejich část bylo vhodné využít ve prospěch těch, kteří auto nemají – a tudíž na ulici neparkují.

Třeba jako „motivační příspěvek“ na úhradu předplatního kuponu na městskou hromadnou dopravu, o který by si mohli požádat; odhadem by mohlo jít zhruba o patnáct stovek ročně. V případě seniorů by mohlo jít i o slevu při využívání služby Taxík Maxík.

Vyslovit se ale lidé mohou i proti místním úpravám: tedy vlastně pro potvrzení současného stavu; jen s těmi změnami, které přinese celopražská reforma parkování.

Občané řeknou, co chtějí

Finanční motivace pro ty domácnosti, které parkovací oprávnění nemají, je doporučena sociology, upozornil starosta městské části Jan Čižinský (Praha 7 Sobě). Má jasno: parkovací místa v ulicích lze buď ponechat „levná“, kdy však o ně soupeří stále více motoristů – nebo je učinit dostupnější takovým zdražením, že parkujících vozidel ubude.

„Jsme přesvědčeni, že pokud má o této věci někdo rozhodnout, musejí to být občané,“ konstatoval. A zdůrazňuje, že radnice s těmito návrhy nepřichází proto, aby získala peníze do rozpočtu.

„Pokud si dodatečné navýšení parkovného občané odhlasují, chceme je nechat rozhodnout také o tom, zda vybrané prostředky použijeme jako další motivaci pro domácnosti, které si parkovací oprávnění nepořídí – a nebudou tak zabírat parkovací místo ostatním,“ konstatoval.

Diskuse s veřejností o parkování již radnice vede. První z debat se konala v pondělí 8. dubna, kdy byli zváni lidé z Holešovic (a radnice zveřejnila na internetu záznam). Další, pro obyvatele Letné, se chystá na pondělí 15. dubna. Opět od 18 hodin v zastupitelském sále radnice Prahy 7 – a s živým přenosem na YouTube.

Záznam z debaty: