Praha 7 hledá nového netradičního starostu. Proč musí být z řad studentů?

V sedmé městské části se chystají netradiční volby. Studenti budou volit svého prvního starostu. Praha 7 spouští nový projekt, ve kterém hledá mluvčího mladé generace. Ten bude moci navrhovat projekty na zlepšení života na sedmičce a dostane i vlastní rozpočet.

Městská část Praha 7 hledá nového studentského starostuFoto: MČ Praha 7

„Starosta by nám měl zprostředkovávat pohled mladých lidí na dění v naší čtvrti. Očekáváme, že bude přicházet také s vlastním nápady a projekty. Ostatně s nápadem na volbu studentského starosty přišlo naše Studentské zastupitelstvo a my se snažíme jejich dobrou myšlenku zrealizovat,“ vysvětlil radní Prahy 7 František Vosecký.

Mladý starosta bude mít na své projekty k dispozici 50 000 korun z rozpočtu městské části. „Bude mít po ruce také poradní orgán. Zmiňované zastupitelstvo studentů Prahy 7, které zde funguje již od roku 2005,“ dodal radní.

Do volby prvního studentského starosty Prahy 7 se mohou přihlásit žáci 8. a 9. tříd základních škol a studenti středních škol, kteří žijí nebo chodí do školy na území sedmé městské části. Podmínkou pro kandidaturu je sesbírat 50 podpisů od ostatních „voličů“. Tedy spolužáků, kteří se rozhodnou svého kandidáta podpořit. Kandidátky s podpisy se budou odevzdávat na radnici do 16. dubna. Samotné volby se budou konat online v termínu od 14. do 21. května. Hlasovat v nich budou moci žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol z Prahy 7.

„V Praze 7 žije velké množství aktivních mladých lidí. Zajímá nás jejich pohled na život v naší městské části a rádi se necháme inspirovat jejich názory. Proto jsme také v květnu minulého roku schválili, že na zastupitelstvu mohou vystupovat i nezletilí, což přechozí jednací řád neumožňoval. Studentský starosta by se měl stát mluvčím svých vrstevníků a ještě více vtáhnout mladou generaci do veřejného života,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a kandidát na primátora Prahy.

Prvním volbám studentského starosty na Sedmičce bude předcházet kampaň jednotlivých kandidátů. Při té budou moci studenti využít konzultací na radnici, setkání s členy rady a propagačního prostoru na facebookových stránkách městské části. Plánuje se dokonce i předvolební debata všech kandidátů.

První studentský starosta Prahy 7 bude slavnostně inaugurován 18. června na zasedání zastupitelstva sedmé městské části. Studentské zastupitelstvo Prahy 7 se věnuje široké škále aktivit, jako jsou ankety mezi vrstevníky, pravidelné úklidy vybraných lokalit či besedy se známými osobnostmi. Loni v dubnu si jeho členové vyzkoušeli i práci radních jako součást aprílové výměny rolí.