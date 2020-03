Zhmotnění naděje proti pocitům marnosti. Praha 7 už má novou radnici

„Tato radnice je zásluhou všech lidí, kteří si ji vyvzdorovali v referendu i v následujících volbách,“ prohlásil při otevření nového sídla sedmé městské části v ulici U Průhonu její starosta Jan Čižinský (Praha 7 sobě). Právě on přitom inicioval před svým vstupem do politiky na přelomu let 2012 a 13 úspěšné referendum proti „megalomanskému“ projektu nové radnice v Argentinské ulici s předpokládanou cenou přes půldruhé miliardy korun.

Nová radnice Prahy 7 byla otevřena 5. března | Foto: MČ Praha