Praha 7 bojuje proti omezení cyklistů. S návrhem přišla první městská část loni

Městská část Praha 7 vyzývá Prahu 1, aby přehodnotila chystaný zákaz cyklistů na svém území. Podle sedmé městské části toto omezení výrazně naruší pražskou koncepci cyklodopravy a mnoha lidem zkomplikuje pohyb po centru či cestu do zaměstnání.

„Hlavní město jen v loňském roce investovalo do rozvoje cyklodopravy 25 milionů korun, projekty za další desítky milionů korun se připravují. Když cyklistům uzavřete centrum, kudy procházejí zásadní trasy Prahou, roky budovaná koncepce se zhroutí. Jako velmi problematické také vidím, že na počátku všeho byla politická iniciativa a nikoli požadavky odborníků,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.



Rada městské části Prahy 1 v loňském roce svým usnesením zadala Odboru dopravy připravit návrh řešení problematiky jízdy kol a koloběžek v pěších zónách možnou časovou regulací. Návrh na uzavření třiadvaceti ulic pro cyklisty zveřejnil odbor dopravy Prahy 1 koncem loňského roku. Kromě ulic se mají uzavřít i průjezd a náměstí Prahy 1 v celkové délce 3 300 metrů. Uzavírka by platila v čase od 10 do 17 hodin.

„Zákaz jízdy na kole v centru jde přímo proti vývoji cyklodopravy v Praze v posledních dvaceti letech. Území Prahy 1 protíná řada zásadních cyklistických tahů navázaných na další trasy, které se postupně budují. Obávám se, že mnoha lidem, kteří v daných oblastech žijí či pracují, bude cestování na kole po Praze znemožněno či velmi zkomplikováno,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Obyvatelé Prahy proti zákazu cyklodopravy v centru již opakovaně protestovali. Koná se již také druhá petiční akce. Spolek Auto*Mat sbírá podpisy proti omezení a chce se obrátit na Zastupitelstvo hlavního města.

„Pracuji v centru, a proto velmi často jezdím na kole například přes Můstek. Rozumím tomu, že právě Můstek je místo plné turistů, často hodně přeplněné, ale řešit to úplným zákazem ježdění na kole mi přijde nešťastné. Byl bych rád, kdyby město hledalo jiné způsoby, jak lépe skloubit provoz cyklistů a pěších, a ne si usnadňovat práci zákazy,“ vysvětlil cyklista Lukáš Makovský.

Praha 7 požaduje zrušení chystaného omezení. Chce také, aby se celou záležitostí zabýval magistrát, který by měl dohlížet na naplňování koncepce rozvoje cyklodopravy v Praze, především pak zajištění návaznosti páteřních cyklistických tras.