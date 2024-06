Místní zastupitelé míní, že si to to památka zaslouží. A hlavně: chopili se příležitosti místo po dobu jednoho roku nabízet jako příležitost k odpočinku, trávení času s dětmi i coby možné dějiště různých akcí pořádaných místními spolky. Do konce srpna 2025 si Praha 6 areál „pronajímá“ od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.