Dokončení vnějšího dálničního obchvatu hlavního města je ostatně jednou z podmínek kolaudace, která byla stanovena ve stavebním povolení Blanky. Další bylo snížení emisí a hluku právě v ulici v Holešovičkách na území Prahy 8. Blanka se začala stavět v éře primátora Pavla Béma (tehdy ODS) už v roce 2007, provázely ji nejasnosti, propady půdy, zpoždění i několikamiliardové navýšení nákladů. Komplex tří tunelů byl otevřen v roce 2015 a do kolaudace v roce 2019 fungoval ve zkušebním provozu. Udělení kolaudačního souhlas tak teď opět musí posoudit odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu. A zkušební provoz se vrátil.

„Blanka po celých pět let svého provozu plní roli dvojokruhu, na což ale nebyla projektována. Otevření tunelu tak Prahu 6 doslova ucpalo. Rezidenční části, jako je zejména Patočkova ulice nebo ulice Jugoslávských partyzánů, nyní úpí pod náporem automobilové dopravy. Minimálně polovina aut by přitom měla jezdit po dálnici kolem letiště a vnitřní Praze se zcela vyhnout,“ napsala magistrátu architektka Eva Smutná (nestr. za TOP 09), která v radě městské části zodpovídá za strategický rozvoj.

Dopis adresovala primátorovu náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi (Praha sobě), kopii obdržel rovněž primátor Hřib a další náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09), v jehož gesci je územní plánování. Magistrátní radní Scheinherr dříve tvrdil, že byla podmínka dokončení Pražského okruhu neadekvátní, protože město nemůže garantovat státní projekt, který chystá Ředitelství silnic a dálnic.

Mluvčí Vít Hofman odmítl celou věc komentovat, než se úřad seznámí s rozsudkem. Pražský deník ve čtvrtek oslovil tiskové oddělení s žádostí o reakci na požadavek z Prahy 6. Tadeáš Provazník sdělil, že chce magistrát nejprve oficiálně odpovědět městské části Praha 6. Scheinherr na dokumentu pracuje. „V tuto chvíli tak tiskovou zprávu komentovat nebudeme. Co se týče rozhodnutí soudu, nyní stále čekáme na písemné vyhotovení rozsudku. Do doby, než nám bude rozsudek doručen, se k případu nebudeme a ani nemůžeme vyjadřovat. Soud má na zaslání lhůtu 30 dnů,“ připomněl mluvčí.

Radní z Prahy 6: Hřib už se vidí v příští vládě

Radní Smutná si ovšem stěžuje, že magistrát připomínky městské části „zcela ingoruje“. Rovněž z Prahy 8 zaznívá, že vedení hlavního města dostatečně neřeší dokončení Městského okruhu a rovněž magistrátní opozice (ODS a ANO) Hřibovi a spol. vyčítá, že nedělá ve spolupráci se státem ani kroky k realizaci vnějšího silničního okruhu metropole. Občanský spolek pak marně žádá zahloubení frekventované ulice V Holešovičkách.

Tunelový komplex Blanka totiž bez obou zmíněných staveb funguje jako radiála pro tranzitní dopravu. Denně tudy projede 80 tisíc aut a byť pro mnoho řidičů představuje Blanka úlevu, protože bez ní by byla dopravní situace ještě horší, tak jinde způsobuje problémy.

„Bohužel nám není vyhověno ani se zprovozněním světelných zábran, které by zmírnily průjezd hustě obydleným územím Prahy 6,“ dodala Smutná a pokračovala: „Hlavní město dokonce nevyslyšelo ani náš poměrně jednoduchý podnět ke zkapacitnění nájezdu na most Barikádníků, kde stačilo přemalovat čáry na silnici. Jednali jsme o tom nejen s Prahou 8, ale dokonce i se sdružením Holešovičky pro lidi, které kolaudační souhlas tunelu napadlo u soudu.“

V závěru si Smutná rýpla i do Hřiba narážkou k letošním sněmovním volbám: „Pan primátor už se zřejmě vidí v příští vládě a tomu odpovídají kroky, kterým dává prioritu. Dostavba silničního okruhu kolem Prahy to zjevně není. Ještě tři čtvrtě roku však má řídit hlavní město.“ Trochu paradoxní je, že Smutná patří v zastupitelstvu Prahy 6 do klubu TOP 09, která je v rámci uskupení se STAN a lidovci spolu s Piráty a Prahou sobě součástí pražské koalice.

„Dopravní problémy na Praze 6 jsou dlouhodobé a k tomuto tématu jsme se s panem náměstkem Scheinherrem setkali se starostou (Ondřejem) Kolářem (TOP 09) už v září 2019. Dostavbu silničního okruhu kolem Prahy bohužel blokují městské části pod vedením ODS a ANO, které podaly i odvolání do územního řízení k úseku 511. Tato státní stavba se tak významně zdrží, přestože jsme poskytli maximální podporu pro urychlení územního řízení. Paradoxně předmětem námitek je i to, že já osobně o okruh usiluji příliš mnoho a magistrát proto nemůže vyřizovat odvolání v tomto územním řízení,“ zareagoval pro Pražský deník primátor Hřib a dodal, že se letos nechystá kandidovat.