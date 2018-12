Praha 6 rozšiřuje parkovací zóny, u Ladronky bude fialová. Přidá se i Praha 10?

Zóny placeného stání se od pondělí rozšířily do dalších území metropole. Praha 6 zavedla rezidentní parkování známé jako modré zóny v několika oblastech, na základě připomínek veřejnosti však u volnočasového areálu Ladronka dojde po dohodě s hlavním městě k úpravě na režim smíšený (fialovou zónu).

Modré pruhy se nově objevily na Břevnově, Hanspaulce, Ořechovce, Petynce, Podbabě, Veleslavínu či v oblasti Na Větrníku. Podrobnosti včetně mapek jsou k dispozici na webu šesté pražské městské části. Praha 6 informuje též o úpravě u Ladronky, kde bude stání v modrých zónách při severní části ulice Tomanova v bezplatném režimu.

„Pro návštěvníky areálu Ladronka bude upraven i ceník parkovacích oprávnění a parkování na komunikaci Tomanova bude zpoplatněno v nejlevnější možné variantě v tarifu 10 korun za hodinu a při celodenním stání v celkové ceně 90 korun," dodává radnice.

O zapojení do pražského systému parkovacích zón už dlouho uvažuje také Praha 10. Představitelé radnice se rozhodnout až na základě výsledků studie parkování, které budou známy až v únoru. Médiím toto stanovisko sdělili starostka městská části Renata Chmelová (koalice Vlasta) a místostarosta Filip Humplík (ODS).

„Desítka" na rozdíl od sousedních městských částí barevné zóny nezavedla. Nové vedení radnice si proto uvědomuje, že zdědila velký problém. „Přetlak aut tady je a je způsoben do jisté míry i parkovacími zónami, které Prahu 10 dneska obkličují," uvedl místostarosta Humplík. Pokud by desátá městská část barevné zóny zavedla, pravděpodobně by se za parkování platilo jen v nejvytíženějších lokalitách - například ve Vršovicích. V úvahu připadá i to, že by zóny mohly být časově omezené.