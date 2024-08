Školní brašny v pestrých barvách, které lákají menší děti, i ty v usedlejších tmavých odstínech, atraktivní spíše pro již větší školáky; s motivem vhodným spíše pro dívky, více pro chlapce i v univerzálním designu pro obě skupiny bez rozdílu. To vše s konstrukcí různého typu a odlišné i velikostí či hmotností, takže aktovky odpovídají jak potřebám prvňáčků, tak i odrostlejších dětí. Máme!

Modelů a provedení jsou na výběr desítky. Nabídka, za kterou by se nemusel stydět ani specializovaný obchod, však nezve k návštěvě prodejny. Oslovuje lidi, kteří přicházejí na radnici městské části Praha 6 – a cena se oproti loňsku nezměnila: stačí poděkovat.

Úřad v ulici Čs. armády už šestým rokem pořádá sociálně ekologickou akci Pošli aktovku dál!. Jde o sbírku zachovalých školních tašek a dalších pomůcek, které prostě musely být nahrazeny novými, protože se během uplynulého školního roku „okoukaly“. V některých rodinách tak už dosloužily, ale jinde ještě dobře poslouží. A je fuk, že nejsou úplně nové. Tedy – většinou.

„Tyhle dvě nové jsou,“ ukázala v úterý 20. srpna Deníku asistentka Ivana Dufková z kanceláře starosty. S tím, že jen o den dříve, v pondělí, je přinesla paní, která je koupila přímo pro tuto akci. Aby pomohla rodinám, které to potřebují, a nákup aktovky pro jejich školáka by pro ně znamenal problém.

K mání jsou i brašny pro dvojčata

Dufková také upozornila na dvě stejné tašky s motivem pavouků, jak jinak než postavené vedle sebe. Tak ostatně stávaly už dřív. Jsou po dvojčatech – a nějakým dalším dvojčatům by třeba zase mohly posloužit. Pro dvojčata se ale mohou hodit třeba i dvě aktovky s motivy koníků; rovněž jedna jako druhá. Ty se tu sešly náhodně: přinesli je různí dárci.

Školní brašny nabízené Prahou 6 v rámci akce Pošli aktovku dál! | Video: Deník/Milan Holakovský

V úterý byly k dispozici také tři penály. K mání ale asi dlouho nezůstanou: právě o pouzdra na pera, pastelky či fixy je veliký zájem. A když byl přednedávnem k dispozici penál ve stejném designu jako aktovka, dlouho se na úřadě neohřály. Dárci přitom nejsou nejsou pouze obyvatelé Prahy 6. „Dokonce mi psala paní z Brna, jestli může poslat tašku; u nich že žádná taková akce není,“ řekla Deníku Dufková.

Ani příjemci pomoci nejsou omezeni bydlištěm v Praze 6. „Zájemce nijak nelustrujeme,“ potvrdil Deníku mluvčí radnice Marek Zeman. A Dufková připomněla, že se jí ozvala i sociální pracovnice z jiné městské části. Jestli může přijít s rodinou, kterou má v péči – a tašku na školní potřeby by teď opravdu nutně potřebovala… Ovšemže; zatím je z čeho vybírat.

Loni se sešlo 270 aktovek

V rámci letošního ročníku akce Pošli aktovku dál! dosud radnice Šestky přijala 89 aktovek, většinou působících mimořádně zachovalým dojmem. Již 45 z nich – tedy polovina – bylo rozdáno. Jedna z příchozích si odnesla dokonce čtyři aktovky najednou. Potřebuje sice jen brašny pro dvě dívky – avšak je těžké odhadnout, co se holkám bude líbit. Tak vzala čtyři – s tím, že ty dvě, které doma „neprojdou“, přinese zpět.

Akce Pošli aktovku dál! trvá do 9. září, připomíná mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. | Video: Deník/Milan Holakovský

Dá se očekávat, že hlavní letošní nápor teprve přijde. Loni totiž přes radnici Šestky prošlo 270 aktovek. Nevyužita nezůstala ani jediná. Ty, které si zájemci nevyzvedli přímo zde, úřad městské části věnoval charitě Dobrodějna nebo Klokánkům Fondu ohrožených dětí. V minulých letech volné aktovky zamířily také do skladu pomůcek pro pěstounské rodiny Hvězda v Horoměřicích, do azylových domů pro rodiny s dětmi a dobrovolnických organizací, které se starají o dětské uprchlíky.

Akce Pošli aktovku dál! na radnici Prahy 6 trvá do pondělka 9. září: do té doby zde darované aktovky přijímají i vydávají (vždy v pondělí a ve středu od deváté dopolední do šesté večer).

„Rodiče mohou přijít přímo s dětmi, aby ty si samy vybraly, která z nabízených brašen se jim nejvíc líbí,“ řekl Deníku mluvčí Zeman. „Aktovky, které se nerozeberou tady u nás na úřadě, dáváme do různých charitativních organizací,“ ujistil, že se nestává, že by některá z darovaných tašek „přišla vniveč“. Stále funkční aktovky udělají radost tam, kde na novou třeba nezbývají peníze – a současně jde o krok, který pomáhá šetřit životní prostředí.