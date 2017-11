Praha 6 odstartovala potravinovou sbírku „šestka s jídlem neplýtvá"

Městská část Praha 6 společně s Potravinovou bankou z České federace potravinových bank odstartovaly další akci s názvem „šestka s jídlem neplýtvá“. Do pátku 30. listopadu bude možné přinést potraviny, určené pro potravinovou banku, do budovy úřadu pro Prahu 6 a třech informačních kanceláří. O akci informovala městská část na svých webových stránkách.

Potraviny. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

„S Pražskou potravinovou bankou jsme v minulosti již úspěšně spolupracovali a nevidím důvod, proč tuto prospěšnou akci znovu nepodpořit. Potravinová sbírka je zároveň určitou formou zamyšlení nad tím, zda s potravinami a dalšími statky nelze nakládat hospodárněji. Každoročně se tím totiž ukáže, kolik desítek nebo dokonce stovek tun stále využitelných potravin končí denně na skládkách a možná se zase o něco víc lidí nad plýtváním zamyslí. A samozřejmě tím všichni pomůžeme dobré věci," říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Místa budou označena

Co lze darovat? Může jít o konzervy a polévky všeho druhu, cukr, mouku, krupičku, těstoviny, rýži, kompoty, čaje, drobné cukrovinky, kečup, džemy, marmelády atd. Z drogistického zboží jsou to pleny, prací prášky, sprchová mýdla, šampóny, toaletní papír a papírové kapesníčky.

„Vybrané výrobky poputují do potravinové banky a dále pak do zařízení pro děti bez rodičů, pro osoby v krizi, pro mládež s hendikepem nebo pro osoby bez domova a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením,“ říká radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Hanušová. Všechna místa, kam lze potraviny přinést, budou označena logem městské části a potravinové sbírky.

Stanoviště, kam můžete přinášet potraviny až do 30. 11., vždy od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 hodin:

Hlavní budova Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, tel. 220 189 555

Informační kancelář DELTA, Vlastina 888/34, Praha 6, tel. 233 312 225

Informační kancelář BĚLOHORSKÁ, Bělohorská 1655/110, Praha 6, tel. 233 352 610

Informační kancelář PETŘINY, Nad Alejí 1876/2, Praha 6, tel. 235 094 034