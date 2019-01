Praha 5 žádá zdymadlo u Dětského ostrova s lávkou na nábřeží

Praha - Městská část Praha 5 žádá, aby plánované zdymadlo na Vltavě u Dětského ostrova bylo doplněné lávkou na Janáčkovo nábřeží. Sloužit by měla pěším a cyklistům, informovala městská část v tiskové zprávě. O stavbě další plavební komory se hovoří už řadu let, v dubnu začalo posuzování jejího vlivu na životní prostředí v procesu EIA. Komorou Praha-Smíchov ročně propluje více než 25 tisíc lodí. Nová by podle dokumentace mohla být otevřená v roce 2020.

Dětský ostrov. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Konečné stanovisko k výstavbě plavební komory chce městská část přijmout až po vyjádření orgánů státní správy. „V žádném případě nesmí dojít k omezení rekreační funkce území tím, že by se zde navýšila lodní doprava. Obáváme se totiž, že nejde o rozdělení dopravy na menší a větší plavidla, jak bylo původně deklarováno, ale právě o navýšení přepravního objemu," řekl radní Prahy 5 Tomáš Homola (Demokraté Jana Kasla), který má v gesci dopravu. Zdymadlo u břehu Dětského ostrova V současnosti slouží k překonání výškového rozdílu mezi Štítkovským a Staroměstským jezem plavební komora Praha – Smíchov mezi Janáčkovým nábřežím a levým břehem Dětského ostrova. Plánované zdymadlo by mělo vést u pravého břehu ostrova. Nové zdymadlo u pravého břehu pražského Dětského ostrova by mělo vyjít asi na 650 milionů korun. Letos v dubnu začalo posuzování projektu v procesu vlivu na životní prostředí EIA. Nová komora má mít asi třetinu kapacity té smíchovské. Přes sto lodí denně Podle dokumentace v současnosti propluje komorou asi 122 lodí denně, po dostavbě zdymadla Praha-Staré Město by se měl počet snížit na 92 a dalších 42 by odbavila nová plavební komora. Na stavbě zdymadla by se podle projektu ministerstva dopravy měla finančně podílet Evropská unie. Lodě za projetí komorami neplatí. Plavební komora Praha-Smíchov je kvůli intenzivní vyhlídkové plavbě nejvytíženější ve střední Evropě, měsíčně odbaví až 3000 lodí. Podle Prahy 1 lodě čekající na proplutí zdymadlem ruší hlukem a emisemi. Žádá proto urychlení stavby nové komory. Čtěte také: Praha 5 vypíše v srpnu tendr na opravu Dětského ostrova



