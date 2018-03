Praha 5 vyhlásila architektonickou soutěž na budovu školy v nové čtvrti

Pátá městská část vyhlásila otevřenou dvoufázovou projektovou architektonickou soutěž. Bude zároveň anynoymní a mezinárodní a jejím předmětem je návrh řešení nové základní školy. Ta se stane součástí nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu.

Místo, kde by měla vzniknout nová škola.Foto: CCEA MOBA

Projekt je výzvou především proto, že v pražském veřejném prostoru dlouhou dobu žádná nová základní škola nevznikla. Městská část Praha 5 má představu "veřejné školy 21. století" – školy otevřené moderním metodám výuky, která přinese inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídne zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví. Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze soutěže je 4. května 2018 do 17 hodin.

Smíchov City je developerský projekt Sekyra Group Real Estate – sahající od autobusového nádraží Na Knížecí po železniční Smíchovské nádraží. V oblasti Smíchov City a v dalších navazujících rozvojových lokalitách lze předpokládat v nejbližších letech dynamický stavební vývoj, který bude klást značné nároky na zajištění technické a zejména občanské infrastruktury. Aby městská část Praha 5 vyšla vstříc kapacitním nárokům v oblasti poskytování základního vzdělání, vyhlašuje tuto soutěž.

Nová škola má přinést inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídnout zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti v budově stráví. Jedná se o celkovou organizaci prostoru, nápadité řešení některých zejména specializovaných učeben nebo pojetí míst pro pobyt o přestávkách, v polední pauze, míst pro provoz družiny i klubů. Dále jde o řešení kontaktu s venkovním prostředím – s veřejnými parky i se školním sportovištěm.

Budova by měla umožnit setkávání a společné akce celé školy v samostatné aule nebo v centrálním komunikačním prostoru, který bude k tomuto účelu variabilně využitelný. Budova by měla být vymyšlena i tak, aby přispěla k rozvoji komunitního života nové čtvrti, umožnila organizování odpoledních zájmových i sportovních kroužků a také pořádání akcí mimo rámec školy. Pro sportovní kroužky i rekreační činnost by měla být v odpoledních a večerních hodinách plně využitelná i venkovní sportoviště.