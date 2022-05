Zbrusu nový přechod pro chodce je lidem stále zapovězený. Jsou to zhruba tři týdny, co úřad městské části požádal soud o přezkumné řízení, a dokud neskončí soudní spor, bude přechod zatarasený. „Zásadně nesouhlasíme s vyznačením přechodné úpravy V7 a přechodu pro chodce, neboť tato úprava nesouvisí se souvislou údržbou této komunikace,“ píše v žádosti o přezkum Jaroslav Vodák, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Prahy 4.

Ze žádosti vyplývá, že přechod je v rozporu s veřejným zájmem, kterým je zachovat co největší průjezdnost křižovatkou. Ta se ale podle soudních expertů sníží jen minimálně, a proto přechod nyní povolili.

„Posuzovali jej naši dopravní inženýři. Ti konstatovali, že v místech auta buď stejně stojí a na levé odbočení z Branické je vliv přechodu téměř neznatelný,“ řekl Pražskému deníku náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Na přechod marně čekáme už léta

„Nejvyšší správní úřad už rozhodl, proto ten přechod může být vyznačen. Neexistuje alternativa, která by splňovala podmínky bezbariérovosti příchodu na zastávku,“ řekl Scheinherr s tím, že přechod by mohl být otevřen do konce dubna.

Spor o přechod vyvolal mezi obyvateli Braníka bouřlivé diskuze. „Na přechod marně čekáme už léta. Když přestupuju od tramvajové zastávky na autobus, musím skoro pokaždé dobíhat, cesta podchodem zdržuje. Večer se jím bojím chodit,“ svěřila se jedna z obyvatelek Braníka Alžběta Falátková. Někteří lidé v noci raději silnici přebíhají, než aby šli strašidelným podchodem.

Proti přechodu vystupuje místostarosta Prahy 4 pro dopravu Zdeněk Kovářík (ODS). Jak Kovářík napsal Pražskému deníku, úřad nenapadl přechod jako takový, nýbrž rozhodnutí odboru pozemních komunikací magistrátu ohledně celé křižovatky.

„Důvodem byla skutečnost, že tato změna nebyla projednána s městskou částí a dále, že projektant nahradil nezbytný souhlas s přeložkou kabelů pro tuto akci souhlasem se zcela jinou akcí, a to bez vědomí toho, kdo je jediný oprávněn takový souhlas vydat,“ řekl Kovářík.

„Nesouhlasí spíše ze zásady“

„S panem Kováříkem jsme měli několik jednání, dlouho jsem s ním o tom jednal a nedal se přesvědčit, nesouhlasí spíše ze zásady,“ upřesnil Scheinherr. Podle něj se jedná spíše o ideologickou záležitost.

Na otázku, zda bude radnice proti přechodu nadále bojovat, ale Kovářík jasnou odpověď nedal. „Možné vybudování přechodu může městské části Praha 4 částečně i pomoci, je však nezbytné ze tří možných umístění vybrat takové, které nejméně sníží kapacitu křižovatky a současně nejlépe vyhoví pěším přístupům na budoucí rozmístění zastávek MHD po uvedení Dvoreckého mostu do provozu,“ dodal místostarosta.