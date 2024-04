Strašák na Praze 4. Radnice loni utratila za pronájem budovy přes 70 milionů

Problém se vleče již třináct let. Praha 4 nemá svou vlastní budovu, ve které by úřad sídlil. Budovu si pronajímá na nevypověditelnou smlouvu, která je uzavřená až do roku 2046. Loni přitom radnice za pronájem a služby utratila přes 73 milionů korun. Opozice se snaží vyvolat referendum.

Úřad městské části Praha 4 v ulici Antala Staška | Video: Eliška Stodolová

Městská část Praha 4 patří na počet obyvatel mezi největší městské části. Druhá po ní je Praha 10. Právě s ní se opozice snažící se vyvolat referendum, které by zastavilo nevýhodný pronájem, srovnává. „Díky výše uvedené nevypověditelné smlouvě spolkne dnes platba pronajímateli radnice téměř desetinu rozpočtu městské části, 76 milionů ročně jen na základním nájemném. Na službách a dále včetně pronájmu vestibulu radnice se dostáváme za rok 2023 k neuvěřitelným 90 milionům ročně,“ uvádějí iniciátoři referenda a opoziční zastupitelé Prahy 4 Lukáš Kaiser Zicha (Společně pro Prahu 4 STAN a KDU – ČSL) a Tomáš Kaplan (Společně pro Prahu 4 STAN a KDU – ČSL). Boj o místostarostu Prahy 12. Petice upozornila na zakázky od jeho přítelkyně Pro srovnání dále uvádí, že městské části Praha 10, vedle Prahy 4 aktuálně téměř jediná městská část bez vlastní radnice, platí na nájemném ročně 40,5 milionů. Co s tím? Radnice problematický pronájem připouští, i když se prý v číslech liší. „U roku 2023 se rozcházíme, podle nás vlastníkovi budovy zaplatila městská část přes 73 milionů za nájem a služby,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí čtvrté městské části Jiří Bigas s tím, že vedení městské části je o referendu informováno. Zdroj: Eliška Stodolová Radnice Prahy 4 dále tvrdí, že současné vedení problém nevytvořilo, ale zdědilo. „Starosta Ondřej Kubín (ODS) zahájil jednání s vlastníkem budovy (Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., pozn. red.) o výši nájemného a výši valorizace. Ano, kromě snížení nájmu je ve hře i stěhování úřadu do jiné, stejně vybavené budovy. Vedení městské části Praha 4 o této možnosti jedná s hlavním městem,“ dodal Bigas. Vhodná budova ale zatím vytipovaná není. Historie problému Uzavření nevýhodné smlouvy o pronájmu se datuje do doby před třinácti lety. „V roce 2011 tehdejší vedení městské části uzavřelo nájemní smlouvu na pronájem nového sídla úřadu v ulici Antala Staška až do roku 2046 s inflační přirážkou. Jakékoliv opoziční snahy o zmírnění nájmu ale současná koalice shodila ze stolu a výsledkem toho je stále větší díra v rozpočtu. Trpí tím zejména rozvoj Prahy 4,” uvedl Zicha. Do nové budovy poblíž polikliniky Budějovická se úředníci stěhovali ze třinácti různých budov v září 2011. Úřad Prahy 10 už sídlí v novém. Stará radnice stále čeká na ekonomickou analýzu Referendum se bude konat za podmínky, že se iniciátorům podaří sesbírat devět tisíc podpisů, což odpovídá deseti procentům oprávněných voličů. Předpokládaný termín je podle nich možný během senátních voleb na podzim roku 2024 nebo pak sněmovních voleb, které se budou konat v roce 2025.

