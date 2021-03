Pomohlo Praze 4 alespoň částečně rozšíření „modrých zón“?

U dopravy v klidu musíte rozlišovat typy území. Jsou v podstatě čtyři. Ve dvou z nich nemají zóny téměř žádný vliv. Jednak jde o vilové čtvrti, které nejsou blízko významných zastávek MHD. Těmto oblastem zóny nic nepřinášejí, jen poplatek navíc. A k tomu ještě určitý pokles parkovacích míst, kterých tam je ale obecně dostatek. Ve vilových čtvrtích přinášejí zóny jen nekončící souboj o to, kde smí být namalována, protože ne každý umí vyjet z vlastní garáže. Druhým územím, kde to nepomohlo vůbec, jsou sídliště. Z principu to tam ani pomoci nemůže, protože počet rezidentů a jejich aut je výrazně vyšší než množství parkovacích míst. Potenciál přínosu má zpoplatněné parkování ve zbývajících dvou typech území.

Předpokládám, že tím jedním budou okolí stanic metra a dalších uzlů MHD?

Jistě. Počet rezidentů se tam zhruba rovná počtu parkovacích míst. Se zónami odpadla zátěž ze strany dojíždějících z okolí Prahy za prací a službami. Tito lidé by nicméně měli mít dostatek kapacit pro parkování u přestupů na MHD. Je tomu tak ve Vídni či Mnichově, v Praze ale stále nikoliv. Druhým typem je bloková zástavba Nuslí, kde byla situace ze stejných důvodů podobná jako u stanic metra. Právě Nusle byly také hlavním impulzem k zavedení ZPS v Praze 4. Přepadávali nám tam „nomádi“ a „Středočeši“.

Vyvíjí se veřejný prostor „na čtyřce“ k lepšímu? Namátkou mne napadají nedávné změny v oblasti náměstí Bratří Synků a Nuselské…

Na tuhle otázku je těžká odpověď, protože čtyřka nemá jedno centrum. Odpověď bude záviset na tom, v které oblasti se zrovna vyskytnete. Kultivace „Synkáče“ má rozhodně efekt. Naopak změny v Horkách, které vznikly na základě studie, místní nepřijali. Vidí je nesmírně úkorně. Vznikly tam neřešitelné dopravní zácpy. Nesmyslně se rozšířily chodníky, po kterých jezdí auta včetně nákladních. Jezdí tam namísto vozovky, která je neustále ucpaná. Výrazně se zhoršilo zásobování místních provozoven a některé oblíbené obchůdky končí.

Problémem vaší městské části je tedy roztříštěnost?

Nepochybně. V Praze 4 jsou místa, která se daří rozvíjet, ale i místa zatím změnami nedotčená. Na starém Spořilově je třeba úžasně zrekonstruované Roztylské náměstí. Hlavní sídlištní prostor na novém Spořilově ale není zrekultivovaný. Vylepšili jsme Zelený pruh i Antala Staška. O dvě lokality dál už to ale nevnímají, protože oni mají zase své centrum. Čtyřka je roztříštěná a má zhruba osm historických center. Na revitalizaci všech míst samozřejmě nemáme. Je to nekončící proces a určitým způsobem soutěž mezi těmi lokalitami.

V koalici jste s hnutím ANO včetně paní starostky. Je podle vás tento model teoreticky přenositelný na národní úroveň?

V komunálu je spolupráce vždy o lidech. Platí to i v případě tak velké obce, jako je ta naše. Předchozího starostu za Zelené Petra Štěpánka znám od roku 1988. A vzájemně o sobě víme, kam ten druhý může jít. Když si nebudeme dělat úmyslně naschvály, tak to funguje. A s hnutím ANO je to něco podobného. Nehledě na to, že ANO nemá nějaký zásadní obsahový program. Čili pro ně v podstatě není žádný problém naplňovat program, který máme my. Celkově zde u nás jde o množinu lidí, s nimiž se žije a spolupracuje dobře. Jinak bychom do této koalice nešli.

Myslíte si, že to platí i v nejvyšších patrech politiky?

Nebyl jsem tam, ale na úrovni státu, kde je nepochybně mnohem více politiky a kde se určují základní mantinely, je to něco jiného. Nikdo neví, co vlastně v principu znamená Babišova neukotvenost. On je schopen vyznávat masivní stát, který se postará o všechno, a klidně měsíc nato stát minimalistický. Na úrovni městské části to nevadí, protože my fungujeme v rámci existujících pravidel. Na nejvyšší úrovni zase kupodivu méně záleží na tom, jak si daní politici sednou lidsky. Měli by se též umět dohodnout, ale zároveň by měli být čitelní v tom, kam půjdou. A to jsme oklikou u největšího problému řešení pandemie v Česku - nikdy nevíte, co se stane příští týden. Ne ovšem kvůli pandemii.

Kde vidíte hlavní důvod?

Závisí to na tom, jak se zrovna vláda vyspí a kterým půjde směrem. Jednotlivá řešení si testují „nanečisto“ skrze úniky návrhů do médií. Teprve pak se na základě veřejné odezvy rozhodují, co skutečně udělají. Já mám management vystudovaný a vím, že nemůžete cokoliv řídit tímto způsobem. Nelze rozhodovat podle toho, jak zrovna vyznívají sociální sítě. Pokud jde o můj názor, tak ten je poměrně hodně nezávislý na tom, co tam zrovna frčí. A pokud bych byl ve vysoké politice, tak bych s výše popsaným měl problém. Musel bych se nejdříve s hnutím ANO dohodnout, že se přestanou dělat pokusy na lidech.