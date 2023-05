/VIDEO, FOTOGALERIE/ Protesty za zklidnění dopravy na pražských silnicích pokračují. Iniciativa 30 pro Prahu chystá další pochod na středu 3. května. I když magistrát označil formu protestu za nešťastnou, souhlasí s nutností zklidnění dopravy ve městě. Do měsíce chce představit chystané projekty. Iniciativa je považuje za nekonkrétní.

Pochod v Praze na Nuselském mostě za snížení rychlosti ve městě na 30 km/h. | Video: Deník/Radek Cihla

Část aktivistů vyráží na pochody Prahou, jiní interpelují na zastupitelstvu. Na čtvrtečním jednání vystoupil i Sergio Almeida, který se v únoru snažil nastříkat sprejem cyklopruh na Hlávkově mostě.

„Zaveďte 30km/h. Díky tomu nemusíte všude kreslit cyklopruhy a jízda bude bezpečnější“ uvedl na jednání zastupitelů s tím, že by tak šlo o okamžité řešení bez dlouhých příprav a studií.

Aktivisty požadovaná třicítka má podle nich pomoci zvýšit bezpečnost cyklistů a především chodců, a to primárně dětí. Veronika Holcnerová, mluvčí iniciativy a skupiny Poslední generace, která za požadavkem zklidnění dopravy stojí, sdělila, že argument městských částí, že zavádí třicítku u škol, je skvělým prvním krokem.

„Ale je to nedostačující. Implikuje to, že se děti nepohybují jinde než kolem škol, a to jak víme, není pravda,“ řekla.

Poplatek za průjezd centrem

V reakci na požadavek aktivistů náměstek primátora Zdeněk Hřib uvedl, že se město diskuzím nebrání a má připraveno hned několik konkrétních projektů, které mají dopravu ve městě zklidnit. Patří mezi ně plán na omezení průjezdu centrem.

„Nyní vedeme v koalici a společně s Prahou 1 podrobnou diskuzi o konkrétních opatřeních, které by měly zklidnit dopravu na Malé straně a na Smetanově nábřeží a v Křižovnické ulici. Inspiraci má toto opatření v Karlových Varech. V tomto krajském městě je už zpoplatněný vjezd do turistického centra několik let a toto opatření nezpůsobuje žádné problémy. Pro rezidenty je samozřejmě vjezd zdarma,“ řekl Hřib.

Před zavedením opatření chce město zjistit skutečná data, proto plánuje simulaci změn v dopravní zátěži na okolní ulice.

„Předběžně však lze říct, že dopravní apokalypsa v Praze po podobném opatření určitě nenastane, protože nenastala ani při nedávné opravě kolejí na Malé Straně spojené s úplnou uzavírkou Karmelitské. Tranzit se přesunul převážně do tunelů, na které jsme ostatně dopravu také přesměrovávali a prioritně ji nabízejí i navigační aplikace,“ dodal Hřib s tím, že právě kvůli záměru omezení průjezdu Malou Stranou se v roce 2007 začal stavět tunel Blanka.

Celoměstská reforma parkování

Dalším palčivým problémem souvisejícím s dopravou v Praze je parkování. Intenzita automobilového provozu v metropoli roste a zvyšuje se počet aut jak registrovaných, tak těch, které Prahou projedou. Počet všech registrovaných aut v Praze se blíží počtu obyvatel hlavního města, kterých bylo v polovině roku 2021 přes 1,3 milionu. Hřib konstatoval, že další vozy už se do centra prostě nevejdou. O řešení nyní údajně jedná s městskými částmi, které mají v rámci reformy získat více pravomocí.

„Mojí vizí je vytvořit komplexní celoměstskou reformu parkování s cílem zvýšit přehlednost a zklidnit centrum města. Za tímto účelem by měla být nastavena odlišná pravidla pro centrum a zbytek města,“ upřesnil s tím, že debata s koaličními partnery se teprve chystá. Další plány na zklidnění dopravy chce představit přibližně do měsíce.

Pochody budou pokračovat

Podle mluvčí Poslední generace jsou zástupci iniciativy ochotní jednat, projekty jim ale nikdo osobně nepředstavil.

Jednání s aktivisty. Město chce zavést pozici Zmocněnce pro zklidnění dopravy

„Samozřejmě kvituji návrhy pana Hřiba, ale naším směrem je nikdo nekomunikoval a v tomhle směru žádné vyjednávání neprobíhá. Přijde mi nešťastné, že nás nikdo neoslovil. O projektech se dozvídáme ze sociálních sítí náměstka Hřiba, ale nejde o nic konkrétního. Mluví spíše o tom, že se bude něco dělat, vznikají další projekty a lidi si mají počkat,“ uvedla Holcnerová a zdůraznila, že v protestu budou pokračovat, protože jejich cílem je nadále na potřebu zklidnění dopravy upozorňovat.