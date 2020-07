První nová oblast, kde omezení začne platit, bude ohraničena ulicemi Koněvova, Jana Želivského a Malešická, parkem Židovské pece a areálem kolejí VŠE Jarov. Podle schváleného dokumentu úprava odpovídá obytnému charakteru čtvrti a přispěje ke zpřehlednění a sjednocení dopravního značení a zvýšení bezpečnosti chodců. „Dojde k vytvoření ucelené oblasti se zónou 30 – celá oblast Prahy 3 na východ od ulice Jana Želivského,“ stojí v materiálu.

Druhá plánovaná zóna 30 podle dokumentu souvisí s chystaným zavedením zón placeného stání v sousedních Malešicích a Strašnicích. Aby se parkující auta nepřesunula na Prahu 3, budou zóny zavedeny také v malé části Prahy 3 sestávající z ulic Pod Kapličkou a Na Třebešíně.

Omezení rychlosti je součástí zavedení zón v obou městských částech. „Zóny 30 umožňují zlepšení rozhledových poměrů a ponechání parkovacích míst zejména na křižovatkách a před přechody pro chodce,“ uvádí materiál.

Místostarosta Prahy 3 pro dopravu Rut řekl, že by do budoucna rád zavedl zóny 30 do všech rezidenčních oblastí s výjimkou hlavních průjezdových tahů, kde má zůstat limit 50 kilometrů v hodině. „Jaké konkrétní oblasti budou další, o tom zatím představu nemáme, ale určitě je navrhneme,“ řekl.

Dodal, že na rozšiřování však nepanuje koaliční shoda a pokud by se mělo uskutečnit, bude nutné přesvědčit koaliční partnery. Zelení na Praze 3 vládnou s TOP 09, která drží post starosty, a dále se STAN a Piráty.

Zóny 30 platí v metropoli například na celém území Prahy 7 s výjimkou hlavních silnic, v Karlíně nebo v některých oblastech Smíchova.