Praha 2 chce zapojit do úklidu u kontejnerů lidi bez domova

Praha 2 zamýšlí zapojit do úklidu okolo kontejnerů lidi bez domova. Důvodem je, že do nádob vyhazují odpad rovněž místní podnikatelé, aby se vyhnuli poplatkům. Kontejnery jsou pak přeplněné a odpad se válí i okolo nich. Za dohlížení na kontejnery by lidé dostávali peníze. ČTK to řekla starostka Jana Černochová (ODS).

Na projektu chce radnice spolupracovat s Nadějí, která se stará o lidi bez domova. Úředníci Prahy 2 v současné době rovněž obcházejí podnikatele a na problém je upozorňují. "Jedná se zatím o záměr, jsme na úplném začátku. Již jsme ale jednali s Nadějí o tom, že by se do projektu zapojili jejich klienti, a ta na to nahlíží pozitivně," řekla Černochová.

Lidi, kteří by se zapojili, by vytipovali zaměstnanci Naděje. "Je to o tom, aby vybrali ty, kteří mají alespoň nějaké pracovní návyky," řekla Černochová. U kontejnerů by hlídkovali po určitou dobu. V případě, že by například někdo vhodil do kontejneru nerozloženou krabici, tak by jej na to buď upozornili, nebo ji rozložili a vhodili dovnitř, aby odpad nevypadával z kontejneru na ulici. Za to by dostávali finanční odměnu.

Radnice obchází místní podnikatele a vysvětluje jim, že do běžných kontejnerů nemohou vyhazovat odpad z provozovny. Problém se týká například okolí večerních prodejen, kde jsou kvůli tomu kontejnery přeplněny a odpad obyvatel Prahy 2 se do nich již nevejde. Pokud se situace nezmění, přistoupí radnice k zákonným sankcím.