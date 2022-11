Stávka studentů za klima v Praze 17. listopadu 2022.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Podívejte se: Na některých fakultách v Praze budou stávkující studenti nocovat

Fiala a kandidáti na prezidenta přišli položit kytici

K památníku na Národní třídu dorazil položit kytici i český premiér Petr Fiala. "Velice se vážím demokracie. Den 17. listopadu 1989 se pro mě pojí i s osobními prožitky, protože jsem se přímo na demonstraci seznámil se svojí manželkou," řekl premiér. Dodal také, že je vděčný, že si jsou mladí lidé vědomi významu svobody a demokracie. To je podle něj pro celou společnost naděje, že si svobodu zachováme.

Spolu s ním přišla uctít památku i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na místo přišli také kandidáti o post na prezidenta Karel Janeček, Marek Hilšer, Pavel Fischer a Josef Středula.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Krátce poté dorazila také Danuše Nerudová, podle které je potřeba si každý rok připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. "Když o ně nebudeme pečovat, můžeme o ně přijít," dodala. Na svém twitterovém účtu zavzpomínala také na Václava Havla.

Řečníci připomněli boj studentů za pravdu i pomoc druhým

Řečníci si ráno připomněli oběť studentů z roku 1939 na tradiční pietě u Hlávkovy koleje. Ta se konala jako jedna z prvních událostí, jimiž si Česko připomíná výročí událostí z listopadů let 1939 a 1989. Řečníci vyzdvihli také pomoc současných českých studentů Ukrajině zmítané válkou a zdůraznili potřebu dialogu ve společnosti ovlivněné dezinformacemi a válečným konfliktem i potřebu vzdělání a kritického myšlení pro zdraví společnosti.

Připomněli také to, že prezident Miloš Zeman letos vyznamenal in memoriam několik studentů popravených nacisty v roce 1939. "I tento akt má symbolický význam a vyjadřuje vztah současné České republiky k demokratickým tradicím české státnosti. Zahrnuje také úctu k obětem nacistické perzekuce bez rozdílu na jejich politické přesvědčení," řekl předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Václav Pavlíček.

Letos podle něj lidé vzpomínají na události z roku 1939 ještě z dalšího důvodu. "Je výročím, kdy se realizovala solidarita s československými vysokými školami a jejich studenty ze strany britských vysokých škol a institucí. Řadě studentů se podařilo z území okupovaného Československa uprchnout a pokračovali v boji proti nacistickému Německu a jeho spojencům v zahraničí," uvedl. Studenti také tehdy mohli na britských univerzitách dokončit svá studia.

Česko si připomene výročí 17. listopadu pietními akcemi i happeningy

U Hlávkovy koleje vystoupili také předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a Zdeňka Valouchová, dcera důstojníka československé armády, který byl nacisty zavražděn. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl vedle odkazu statečných studentů z roku 1939 také odhodlání současných studentů.

"Rok za rokem se ukazuje, že v případě potřeby to jsou studenti, kdo jsou připraveni pomáhat lidem v nouzi. Všichni víme, co se na Ukrajině děje i přes snahu dezinformátorů. Musím zde ocenit snahu českých a slovenských studentů zejména během prvních dnů ruské agrese pomoci na hranicích, při ubytování uprchlíků, pořádání sbírek, pomoc na univerzitách nebo doučování. Veškerá tato aktivita, energie se objevila po dvou letech pandemie. Zdá se, že studenti jsou neunavitelní, zvlášť když jde o možnost pomáhat," řekl.

Po dalších projevech a české hymně se většina přítomných vydala do Žitné ulice k pamětní desce připomínající smrt studenta Jana Opletala a dělníka Václava Sedláčka, obětí nacistů z roku 1939.

Piráti a STAN na Národní třídě

Na Národní třídu dorazil také předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr zahraničí Jan Lipavšká, místopředsedkyně sněmovny Olga Richtěrová a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Květiny na památník položili také představitelé STAN. Na místě bylo slyšet překřikování jejich přínizvců i odpůrců.

Zástupci Pirátů u památníku na Národní třídě.Zdroj: Twitter Zdeněk Hřib

Petr Fiala připomněl 17. listopad na svém Twitteru

Premiér Petr Fiala na svém Twitteru zdůraznil, že je hrdý na vládu, která je na straně demokracie, o kterou se v listopadu 1989 usilovalo a poděkoval všem, kterým záleží na těchto hodnotách.



Lidé křičeli na Andreje Babiše

Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš ve čtvrtek ráno po 8. hodině položil květiny u pamětní desky 17. listopadu, který se podle něj pojí se svobodou vyjadřování názorů nebo možností cestovat. Několik lidí na Babiše při pokládání květin křičelo.

Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. "17. listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat," řekl novinářům.

Bývalý premiér nezakrývá svou komunistickou minulost. Byl jsem však řadový člen strany, nebyl jsem nijak aktivní, uvedl. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

K výročí 17. listopadu se Babiš vyjádřil ráno také na svém twitterovém účtu: "Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce," napsal. Na místě novinářům řekl, že by na výročí 17. listopadu na Národní třídu chodil i v případě zvolení prezidentem. Zároveň by chtěl zlepšit komunikaci s vládou například o ekonomických problémech nebo energetické krizi.

Květiny s Babišem položili i místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Schillerové se v době sametové revoluce narodil syn a 17. listopad pro ní znamená přechod z nesvobodného světa ke svobodě. Havlíček zmínil význam 17. listopadu jako dne studentstva.

Pro Čaputovou má letošní 17. listopad specifický rozměr, apelovala na slušnost

Už v předchozích letech dorazil šéf ANO k Pamětní desce 17. listopadu vždy ráno, loni ještě za tmy. Chtěl se tak zřejmě vyhnout setkání se svými kritiky. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti. Lidé na něj křičeli a pískali, obviňovali ho ze zneuctění pietního místa a připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB (komunistickou tajnou službou). V roce 2018, kdy Babiš pokládal květiny na Národní třídě 17. listopadu už krátce po půlnoci, vyhodili lidé Babišovu kytici do koše.

Letos bylo na místě jen několik jednotlivců, kteří na Babiše pokřikovali v souvislosti s jeho komunistickou minulostí a údajné spolupráci s StB. Na jednom transparentu se objevilo heslo: "Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme".

Sám Andrej Babiš časně ráno na svém Twitteru video, ve kterém připomíná události ze 17. listopadu.

Žlutý člun na Vltavě

Spolek Milion chvilek připravil instalaci, která upomínala na nadcházející prezidentskou volbu. Z člunu na Vltavě se za pomoci balonku vznášel velký otazník tak, aby byl vidět při pohledu na Pražský hrad, tedy sídlo českého prezidenta. Žlutý člun bez kormidelníka, který byl podobný tomu, jenž při letních dovolených používá prezident Miloš Zeman.

Pochodu za demokracii se zúčastnily stovky lidí, podporují Ukrajinu

Pochodu za demokracii se v Praze účastnily stovky lidí. Vyjadřovali také podporu napadené Ukrajině. V 15:30 hodin vyrazili z ulice Na Slupi a šli přes přes Karlovo na Jungmannovo náměstí. Jedná se o tichou akci, žádné proslovy se nechystají. Řekl to organizátor Matěj Hlavatý.

Účastníci před začátkem pochodu zaplnili celou ulici Na Slupi, další lidé se připojovalli z bočních ulic. Nesli české a ukrajinské vlajky, někteří měli také vlajku Evropské unie. Na transparentech bylo například heslo "Vzpomínat nestačí".

Pořadatelé v pozvánce na akci mimo jiné uvedli, že je na čase začít spojovat rozdělenou českou společnost a vrátit národní symboly ČR do rukou všech občanů. "Odmítáme, stejně jako ostatní, vraždění nevinných lidí na Ukrajině, jsme proti válce. A právě proto podporujeme materiální a vojenskou pomoc napadené Ukrajině. Věříme, že když selhávají diplomatická vyjednávání, není jiná cesta k míru," napsali.

Koncert pro budoucnost

Na Václavském náměstí začal po 17. hodině Koncert pro budoucnost. Vystoupí na něm kapela Lenky Dusilové, David Koller či Ben Cristovao.

Ať mír zůstává s touto krajinou

Na Národní třídě z balkonu Paláce Metro zazpívala Modlitbu pro Martu Berenika Kohoutová.