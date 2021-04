„Jsou jimi symboly mobilního telefonu a sluchátek, samozřejmě přeškrtnuté. Důvod je zřejmý. S nepozorností chodců souvisejí právě tyto dnešní technické vymoženosti. Člověk se kouká do telefonu místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe, než vstoupí do vozovky. Když má navíc na uších sluchátka, blížící se auto nemá šanci ani slyšet,“ uvedl místostarosta Petr Hukal (nestr. za Českou pirátskou stranu).

Piktogramy jsou zatím na dvou místech. Před stanicí metra Rajská zahrada a u tramvajového obratiště na Lehovci. „Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme i do osvěty pěších,“ dodal Hukal.

Praha 14 chce piktogramy označit i další přechody na území městské části. K podobnému kroku ji vedou i policejní statistiky o celkem 81 chodcích, kteří loni zahynuli na českých silnicích. Z toho 12 jich zemřelo vlastním zaviněním, ani v jednom případě nešlo o dítě.

„Je pravdou, že chodec má před automobilem na přechodu přednost, ovšem nelze na to spoléhat stoprocentně. Vždy si musí být jistý, že o něm řidič blížícího se vozu ví a že zpomaluje. On je ten nejslabší, respektive nejohroženější účastník silničního provozu. Je třeba, aby si to uvědomoval a byl opatrný,“ dodal místostarosta Hukal.