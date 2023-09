Zdroj: Youtube

Uctění památky padlých hasičů a záchranářů v roce 2021.

„Vzpomínáme nejen na americké hasiče, ale na životy hasičů ztracené při záchraně obyvatel kdekoliv na světě. Je to jen pár týdnů, kdy i čeští hasiči pomáhali zvládnout obrovské požáry v Řecku a byli připraveni k nasazení v zemětřesením postiženém Maroku,“ řekl v průběhu vzpomínky Filip Dvořák, místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a moderátor včerejší akce.

Starostka městské části Prahy 1 Terezie Radoměřská v emotivním projevu připomněla, že jsou to právě hasiči, na které se obracíme, když nám hoří dům, nebo nám voda sahá až po krk, a že jsou to právě oni, jejichž služba lidem může někdy jít až do konce vlastního života.

Velvyslanec USA Bijan Sabet poděkoval Pražanům i místním hasičům, kteří každoročně vzdávají hold zemřelým newyorským civilistům i právě hasičským kolegům. K útokům, které před dvaadvaceti lety otřásly celým světem dodal: „Byli jsme svědky nesmírné solidarity, abychom společně znovuvybudovali město a dokázali, že zloba a nenávist nás nezlomí.“

Za profesionální hasiče byl u piety ředitel HZS hl. m. Prahy Luděk Prudil, ten popřál hasičům, ať se ze zákroků vrací domů vždy v pořádku.

Podle místostarosty SDH Praha 1 Filipa Dvořáka byly impulsem pro vznik dobrovolných hasičů jak newyorské útoky z 11. září, tak následně obrovské povodně V Praze o v roce 2002. „Padlo rozhodnutí a pak jsme společně s městem krůček po krůčku stavěli jednotku, která dnes disponuje profesionálním vybavením i výcvikem a čeká jen na poslední krok – a tím bude vlastní důstojná hasičská zbrojnice,“ vysvětlil Filip Dvořák.

Pomoc už je na místě. Pražští hasiči a záchranáři dorazili do Řecka