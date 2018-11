Na Jižním Městě se staví i přes odpor místních. Padlo trestní oznámení

Pomocní kuchaři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13700 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na obornik@seznam.cz nebo osobně., , Pracovní doba - ranní směna od 8 do 16 hod., odpolední směna od 16 do 24 hod., zdravotní průkaz, pracovní náplň - příprava masa a zaleniny., , Další místo výkonu práce: Nádražní 285/18, Praha 5. Pracoviště: Bustan kebab s.r.o. místo výkonu práce, Táboritská, č.p. 911, 130 00 Praha 3. Informace: Josef Obornik, +420 731 142 720.

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 13 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Projektový administrátor FNV. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hlavní náplň činnosti: , Je zodpovědný za věcnou správnost,administrativy projektu, zodpovídá za zpracování jednotlivých částí (věcná a finanční) všech typů monitorovacích zpráv, jejich sestavení a odevzdání řídícímu orgánu (práce v systému ISKP 14+),připravuje podklady pro jednotlivé kontroly a účast při kontrolách,připravuje podklady pro zadávací řízení,připravuje podklady pro rozhodování o změnách projektu, zodpovídá za administraci podstatných a nepodstatných změn v projektu,spravuje a administruje projektovou dokumentaci v interních systémech a databázích,, Požadujeme:, min SŠ vzdělání s víceletou praxí,obecná orientace v problematice strukturálních fondů EU,počítačová způsobilost (pokročilejší ovládání počítače, výborná znalost MS Office),schopnost analytického uvažování, orientace na výsledky,flexibilita, schopnost samostatného rozhodování, odolnost vůči stresu, schopnost týmové,spolupráce,prezentační dovednosti,ústní i písemná komunikace na vysoké úrovni,time management, Životopis zašlete nejpozději do 14. 12. 2018 do 12:00 hodin na e-mail proksova.l@nidv.cz Do předmětu zprávy uvádějte „Projektový administrátor projektu FNV“.. Pracoviště: Národní institut pro další vzdělávání / zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků / - 001, Senovážné náměstí, č.p. 872, 110 00 Praha 1. Informace: Hana Živčáková, +420 222 122 228.