Důstojná pieta i kritika culení

Stejné sdělení vyvěsila Praha 11 po poledni také na svém facebookovém profilu. Tam nezůstalo bez ohlasů, které v komentářích začaly přibývat prakticky vzápětí. Třeba Martin Žaba poznamenal, že podle jeho mínění by v takto citlivé chvíli měli všichni lidé v zastupitelstvu vystupovat za městskou část jednotně; bez ohledu na politický názor. „Je velmi smutné a dle mého názoru i nemístné, že HPP11 se distancuje od oficiálního vyjádření soustrasti a smutku obětem této tragédie s odvoláním na to, že údajně již tak učinili dříve…“ poznamenal. S poznámkou o politickém egu silnějším než aktuální potřeba jednoty.

Ostře ho za to sepsul uživatel Johny Tleskač. Ohrazuje se s tím, že zneužívání piety k politickému boji označil za „odporné“. „Zármutek a účast na pietě je věc každého z nás a smutek každý projevuje tak, jak uzná za vhodné a jak to cítí. Přestaňte lidem říkat, co mají a nemají dělat,“ napsal. Zjevně se ale nerozpakuje zajít dál – přičemž politikům zobrazeným na fotografii očividně nefandí: „Že tuhle sebranku hanba nefackuje, že se u toho ještě fotěj. Smutek a účast jde projevit i decentně a bez kamer a fotoaparátů, ale to oni neumí.“

Nesouhlasí také třeba Marek Milaberský. „Martine, tohle jsi tedy slušně přestřelil,“ reagoval na Žabova slova. Ten má nicméně jasno a kritiku odmítá: „Já ale mluvím o oficiálním vyjádření smutku ze strany městské části, kde by podle mě měly být zastoupeny všechny politické subjekty – a ne, že to jeden bude bojkotovat. Jednou jsou zastupitelé všichni, ne?“ Míní, že se měli sejít zástupci všech místních politických subjektů. „Není to opozici, nebo koalici. Není to o HPP11, ANO, nebo ODS,“ míní Žaba. Má přitom vcelku jasno o těch, kteří nepřišli: „Nesnášenlivost ke zbytku zastupitelů je tak silná, že raději nedorazili. … Ani v takovéto chvíli nejsou schopni potlačit své ego a zášť, kterou v sobě mají.“

Milaberský, který je jedním ze zastupitelů za HPP11, a dokonce je známý coby uvolněný radní městské části s kompetencí pro finance, však nabízí svůj pohled: „Je smutné, že i v této smutné době se najdou tací, co za dnešní neúčastí členů HPP11 vidí nějakou politickou akci, či přímo nějaké distancování… O termínu uctění památky před radnicí městské části jsme se dozvěděli v pátek, kdy mnozí již odjížděli mimo Prahu a vlajky již byly stáhnuty na půl [žerdi]; někteří šli uctít památku přímo k pietním místu v centru Prahy.“ Lubomír Šolc navázal: „Smutné je hlavně to, že se někteří takzvaní politici snaží na této tragické události získat politické body tím, že se nechají vyfotit se smutným výrazem v obličeji. A šup, už to mají i na svých facebookových účech. A opravdu jich není málo; nejen tady na Jižním Městě. Ale – je to jejich volba a jejich svědomí.“

Kritických komentářů se však objevuje více. Třeba Marek Adler poznamenal: „Zneužít takovou událost k politickému boji je opravdu smutné.“ Hned ho ale oslovili Tadeáš Rulf a Jiřina Svobodová s dotazem: kdo je podle něj ten, který věc zneužívá k politickému boji? Došlo také na další slovní přestřelky.

Jestliže Kateřina Mitasová vyslovila mínění, že na zveřejněné fotce nevidí důstojné uctění památky obětí čtvrteční tragédie, Dušan Slavík reagoval dotazem, jak by si představovala to, co důstojné je. Dočkal se odpovědi: vhodnější by prý byl krátký text na černém pozadí sdělující, že vedení městské části / zastupitelé / všichni z radnice vyjadřují upřímnou soustrast pozůstalým všech obětí této nesmírné tragédie a soucítí se všemi, kterých se tato strašná událost dotkla. „Na povel se zatvářit smutně do objektivu je opravdu nedůstojné,“ míní Mitasová.

Zase by ale neměla důvod ke kritice Nikol Kyšová. „Když už chcete uctívat památku, mohli byste se alespoň pietně obléci!“ vzkázala prostřednictvím sociální sítě s tím, že vrcholní představitelé by smuteční dress code měli znát. Johny Tleskač si přisadil: hodnotí, kdo přišel na pietní vzpomínku v džínách a na fotografii z akce se „culí“. Naopak Martin Duska se vyjádřil třemi slovy: „Důstojné uctění obětí.“

Starostka vydržela ve funkci rok

Napjaté vztahy mezi místními politiky jsou v Praze 11 dlouhodobou bolestí. Před týdnem, v rámci prosincového zasedání zastupitelů městské části, byla odvolána starostka Šárka Zdeňková (HPP11), jejíž zvolení jakožto východisko z minulé krize ohlašoval facebookový profil radnice shodou okolností také 23. prosince. Loni; v roce 2022.

Nyní se rovněž rozpadla křehká koalice s Piráty a Prahou 11 Sobě – a všichni tři radní z HPP11 ohlásili budoucí rezignaci. HPP11 má výhrady především k Pirátům, které veřejně vyzývalo, aby z rady městské části odešli. Oni zase kritizovali působení starostky Zdeňkové. O řešení situace a dalších krocích se má jednat v lednu. Očekává se snaha o vytvoření koalice HPP11 s hnutím ANO, jemuž by zřejmě mohl být nabídnut i starostenský post – byť v minulosti byl takovýto model odmítán.