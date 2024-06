Další tři členové rady Prahy 11 na svých postech zůstávají. Místostarostou, do jehož kompetencí aktuálně spadají oblasti financí, dopravy, majetku, bezpečnosti, zdravotnictví, sociálních věcí, ale i investice, dotační management a územní rozvoj, je Jan Jaroš (Praha 11 Sobě/Praha Sobě).

Neuvolněnou místostarostkou pak je Zuzana Böhmová (Piráti) se starostí o oblasti kultury, sportu a o digitalizaci. Uvolněným členem rady je ještě Michal Veselský (Praha 11 Sobě/Zelení) starající se o oblasti školství a životního prostředí.

Od nejbližšího jednání členů rady městské části se očekávají posuny v rozdělení kompetencí mezi některými jejími členy.

Dlouhodobé rozpory v koalici

Situace v rámci radnice Prahy 11 byla dlouhodobě napjatá; jihoměstští politici mohli chvílemi připomínat spíš rozhádané trhovkyně. Rozmanité rozpory, spory, výhrady i záminky se objevovaly průběžně. Patrně nejzásadnější rozpory se týkaly přístupu k financování městských společností, ale třeba i přístupu k záměrům developerů.

Vítězem voleb se zde v roce 2022 stalo Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), jež v 35členném zastupitelstvu získalo 11 mandátů; následovalo hnutí ANO s 10, jež ale skončilo v opozici. Vytvořila se koalice sdružující HPP11, Prahu 11 Sobě a Piráty, s těsnou většinou 18 hlasů v zastupitelstvu. Starostkou byla zvolena zástupkyně vítězů voleb Šárka Zdeňková (HPP11). Již o čtyři měsíce později se ale tento model začal hroutit.

V dubnu 2023 opozice navrhla odvolání tehdejšího pirátského radního pro oblast majetku Jiřího Dohnala – a toto rozhodnutí podpořil i koaliční zastupitel Ladislav Kos (HPP11).

Vládnoucí koalice se nicméně nezbořila docela, když se ji po dvou měsících podařilo obnovit. A loni v červnu byl odvolaný Dohnal zvolen zpět za člena rady městské části. Klid ale nenastal. Objevující se rozpory a vzájemné napadání vyvrcholily v listopadu oznámením pirátských snah o odvolání starostky Zdeňkové.

Ta pak v prosinci o funkci skutečně přišla; definitivně se zhroutila i vládnoucí koalice. Ještě v prosinci pak odstoupili radní za HPP11 – a letos v únoru byl znovu odvolán radní Dohnal. Stěžejní část kompetencí přešla na místostarostu Jaroše.

Jednání o vyřešení patového stavu se dlouhodobě nedařila, a tak se ve snaze o odstranění „bezvládí“ s okleštěnou podobou rady objevovaly i úvahy o možnosti vytvořit menšinou radu – třeba s podporou ANO – nebo i o vytvoření takzvané velké koalice.

Vyjednávání se dokonce do značné míry přiblížila povolební situaci, kdy při hledání schůdné cesty v rámci sestavování koalice zprvu bývá v kontaktu prakticky „každý s každým“. Ani to ale dlouho úspěch nepřinášelo.

Nakonec se poměry ustálily s tím, že post starosty získal zástupce subjektu Společně pro Prahu 11 majícího v zastupitelstvu čtyři mandáty. Dojednaná podpora nynějšího uspořádání by však mohla být nadějí, že by se podařilo plnohodnotně dovládnout do komunálních voleb. Ty se mají konat v roce 2026.

Městská část Praha 11 zahrnuje katastrální území Chodov a Háje v jižní části metropole. Na bezmála tisícovce hektarů zde žije zhruba 77 tisíc obyvatel. Nepřekvapí, že dominantním prvkem tohoto území jsou panelová sídliště, dokumentující současně bouřlivé proměny oblasti od druhé poloviny minulého století.

Za nejvýznamnější připomínku jejího vývoje ve starších obdobích lze označit chodovskou tvrz. K nejvýznamnějším dominantám současnosti lze zařadit třeba Komunitní

Muž z politiky i podnikání

Nový starosta Sedeke je v politice známý jako předseda oblastní rady ODS, zastupitel hlavního města za SPOLU pro Prahu – a také bývalý místostarosta Prahy 11. Do zastupitelstva městské části byl poprvé zvolen již před třemi desetiletími – zasedl tam v roce 1994. Významnou oblastí jeho působení v komunální politice je územní rozvoj (přičemž on sám zdůrazňuje, že ten musí odrážet měnící se potřeby obyvatel).

Jestliže mezi politickými představiteli v metropoli mají významné zastoupení lidé, kteří se do hlavního města odněkud přistěhovali, v jeho případě ODS připomíná, že se v roce 1966 narodil právě v Praze.

Na tehdejší dobu netradičně prožil část dětství za železnou oponou ve Spolkové republice Německo – tedy v západní části tenkrát rozdělené země – avšak do tehdejšího Československa se vrátil ještě jako chlapec. Bylo to v roce 1977 – a od té doby žije právě na Jižním Městě.

V Praze získal i titul inženýra, když se na Českém vysokém učení technickém vzdělával v technické kybernetice či ekonomice a řízení výroby elektrické energie. Již od studií se ale věnoval prodeji i výrobě sportovního vybavení a oblečení – a v této oblasti vybudoval několik firem.

Jako jeho profesí zaměření se uvádí konzultant. Rozvedený otec dvou dcer připomíná jako své koníčky divadlo, film; ze sportů pak především lyžování a badminton.