/VIDEO, FOTOGALERIE/ S návrhem na odvolání uvolněného člena rady Prahy 11 Libora Vrkoče (Hnutí pro Prahu 11) zástupci TOP 09 a STAN na čtvrtečním zastupitelstvu neuspěli. Místo toho zastupitelé odvolali radního Jiřího Dohnala (Piráti). V souvislosti s tím se v tuto chvíli rozpadla koalice na Praze 11.

Jiří Dohnal (Piráti). | Foto: Deník / Dimír Šťastný

Vedoucí koalice složená z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) pod taktovkou starostky Šárky Zdeňkové, Pirátů a Prahy Sobě vydržela necelého půl roku. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva ztratila většinu hlasů poté, co koaliční zastupitel Ladislav Kos (HPP11) hlasoval spolu s opozicí pro odvolání radního pro majetek Jiřího Dohnala (Piráti).

Jeho odvolání navrhl opoziční zastupitel Martin Sedeke (ODS) z důvodu údajně špatně vedeného projektu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra na Jižním městě. Opozice Dohnalovi vyčítá špatnou koordinaci oprav a záměr nastěhování sociálně slabších rodin po dokončení ubytovny. Do zvolení nového člena rady přejde jeho agenda do kompetence starostky Zdeňkové.

S převahou pouze jednoho hlasu visela koalice na vlásku prakticky od samého začátku. Podle Pirátů z jedenácté městské části došlo ze strany HPP11 k porušení koaliční smlouvy.

„Odvolání Jiřího Dohnala vnímáme jako důsledek vnitřních sporů v Hnutí pro Prahu 11. Ladislav Kos byl již hnutím vyzván k rezignaci a podle svých slov na mandát rezignuje. Dáváme našemu smluvnímu partnerovi dva týdny na vyřešení svých interních problémů a zajištění dostatku hlasů,” komentuje čtvrteční události místostarostka MČ Praha 11 Zuzana Böhmová (Piráti). Kolice v tuto chvíli nemá většinu hlasů v zastupitelstvu.

Ladislav Kos připustil, že hlasovat pro odvolání radního Dohnala byl atypický krok. „Současný radní a exstarosta Jiří Dohnal zadlužil MČ Prahu 11 nad únosnou mez, úporně prosazoval pro MČ nevýhodný záměr Areálu ledových sportů a především nezvládl rekonstrukci ubytovny Sandra. Její cena se zvedla trojnásobně a termín dokončení prodloužil o tři roky. Právě kvůli zpackané rekonstrukci Sandry navrhla opozice jeho odvolání, ke kterému jsem přidal svůj hlas," popsal Kos a zároveň dodal, že a přání hnutí týkající se jeho rezignace vyhoví.

Zdroj: Youtube

Podle starostky Zdeňkové ale nebyl Kos s koalicí spokojený od začátku a zároveň nesouhlasil se vstupem hnutí na radnici. „Budu navrhovat HPP11, aby rezignovalo ze všech funkcí v radě,“ sdělila Zdeňková s tím, že konec koalice označila v tuto chvíli za fakt.

Kos připustil, že od začátku nebyl fanouškem koalice, ale chtěl jí dát šanci.

Vrkoč pokus o odvolání ustál

Zastupitelka Tereza Dolanská (TOP 09, STAN) se s odvoláním na článek Deníku pokusila třikrát zařadit do programu zastupitelstva bod týkající se omluvy nebo odvolání radního pro dopravu Libora Vrkoče (HPP11).

Ani v jednom případě však nebyla úspěšná. Jako další důvody pro odvolání radního uvedla opozice i podezření ze střetu zájmů při přijetí daru v podobě starochodovských hřišť a údajné oklamání zastupitelů při svém zvolení do funkce uvolněného radního, i když si ponechal zaměstnanecké místo na magistrátu. Dva ze tří důvodů pro odvolání radní Vrkoč popřel.

Na třetí důvod, jeho xenofobní výroky, si stěžuje vietnamská komunita, jejíž příslušníky označil na březnovém výboru pro územní rozvoj za „rákosníky“. Na zasedání zastupitelstva se Vrkoč za výroky na poslední chvíli omluvil.

„Opravdu z mé strany šlo jen o nešťastný výrok, rozhodně ne o projev rasismu. Znovu se omlouvám za nevhodné vyjádření směrem k obyvatelům vietnamské národnosti, a to jen a pouze z ulice K Dubu. Bylo to způsobené mým rozhořčením nad naprosto nevhodným chováním zmíněné osoby směrem ke starší obyvatelce, jejíž rodinný domek je v bezprostředním sousedství," uvedl a dodal, že to použití výrazu možná neomlouvá, ale svůj expresivní projev vysvětluje s tím, že v této záležitosti nehrála národnost jakoukoli roli.

Zastupitelka Dolanská si chce celou věc promyslet. „Další kroky musíme zvážit vzhledem k tomu, že si v nastalém zmatku po odvolání radního Dohnala na konci jednání pan Vrkoč vzal slovo a přečetl připravenou omluvu. Přišlo mi ale, že se spíše vymlouval, než že by se upřímně omluvil,“ uvedla zastupitelka na dotaz Deníku, zda zařazení bodu odvolání radního Vrkoče bude chtíti zařadit i na příštím zastupitelstvu.