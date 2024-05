„Čím dál víc mám dojem, že po půlročním bezvládí by nejtransparentnějším řešením vůči jihoměstské veřejnosti byly předčasné komunální volby. Když nejde hrát se starými kartami, je potřeba rozdat nové,“ vyjádřil se k současné situaci občan Michal Čech na sociálních sítích.

Podle místních politických subjektů ale takové řešení zatím na stole není.

„Zastupitelský klub TOP 09/STAN, jako opoziční subjekt disponující třemi zastupitelskými mandáty, vždy preferoval vytvoření velké koalice. Iniciovat takové uskupení však náleží primárně dvěma nejsilnějším politickým subjektům, Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), které má spolu s KDU-ČSL celkem 11 mandátů, či hnutí ANO s deseti mandáty, z celkových 35 členů zastupitelstva,“ uvedla k probíhajícím jednáním předsedkyně klubu TOP 09/STAN Radka Soukupová.

Úvahy o menšinovém vedení

Právě tyto dva nejsilnější politické subjekty na Praze 11 ale příliš nekomunikují.

„S HPP11 jsme jednali asi před čtrnácti dny, ale nikam se to neposunulo. Vypadá to, že jednání o nové koalici jsou zablokovaná primárně kvůli nám (ANO) a HPP11. Většina subjektů s námi ani s nimi nechce spolupracovat. Usoudili jsme, že je rozumné, zkusit domluvit menšinovou radu,“ uvedl na dotaz Deníku pražský předseda hnutí ANO Ondřej Prokop s tím, že v tuto chvíli ANO jedná se všemi kromě HPP11.

Podle něj by v menšinové radě mohla zasednout část politických uskupení na Praze 11. Mezi nimi i ODS, TOP 09 / STAN, Piráti nebo Praha 11 Sobě s tím, že zástupci hnutí ANO by menšinovou radu nějakým způsobem podpořili, ale sami by v ní nezasedli. O možnosti vládnoucí menšiny mluví i TOP 09 / STAN.

„Aktuálně se zdá, že pravděpodobnější je vznik menšinové koalice. Vzhledem k patové situaci ve vyjednávání bychom byli ochotni její vznik podpořit s tím, že bychom žádali o bezproblémové poskytování informací o činnosti radnice, podporu našich programových priorit a kontrolní pozice pro zbylou část volebního období,“ uvedla Soukupová s tím, že s HPP11 sice od letošního dubna jednali o vzniku nové koalice, ale jednání ztroskotala.

Objeví se starosta na blížícím se zastupitelstvu?

Hnutí pro Prahu 11 před časem uvedlo, že jako vítěz komunálních voleb stále usiluje o vedení městské části. Zmínilo také, že: „mocenské vakuum využívají dosavadní opoziční vlivy, které přes čtyřčlenné torzo Rady MČ (Praha 11 Sobě a Piráti) prosazují zejména developerské a finanční zájmy, jež mělo HPP11 v roce 2023 v kompetencích a pod kontrolou.“

Podle HPP11 proběhlo od pádu koalice v loňském prosinci okolo třiceti jednání s politickými uskupeními na Praze 11. Ani na konci května ale nové vedení ustanovené není.

„Máme mít 13. června zastupitelstvo. Snažíme se se tomu pomáhat tak, aby už tam byl zvolen nějaký starosta, aby městská část začala fungovat. Nedovedu ale říct, jestli se to povede,“ dodal Prokop.