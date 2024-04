Hovořit v minulém čase je zde na místě: na Chodově i na Hájích vyjely seniorské taxíky naposledy v pátek 19. dubna. Pokud se zdejší obyvatelé budou potřebovat dopravit k doktorovi, do lékárny, na rozmanité úřady nebo třeba na poštu, budou si muset poradit jinak. Mohou ale zkusit požádat o pomoc radnici – prý se zapojí radní Prahy 11 i její úředníci s vlastními auty…

Senior taxi v Praze 11 končí, potvrdil místostarosta městské části Jan Jaroš (Praha 11 Sobě), který má na starost sociální věci, zdravotnictví, dopravu, finance, bezpečnost, územní rozvoj, majetek, investice, IT a bezpečnost. „Končí dočasně,“ ujistil na facebooku s tím, že se chystá rychlá náhrada. „Pracujeme na novém řešení v co nejkratší době,“ ujišťuje obyvatele Jižáku. Deníku sdělil, že náhrada by měla být dostupná už v květnu. Tedy: snad – smlouva ještě není podepsaná.

Proč radnice přestala platit?

Co se stalo? Společnosti ze Slezské Ostravy, která tuto službu provozuje na různých místech republiky, přestala Praha 11 platit. Podle informací Deníku se má jednat zhruba o částku kolem 140 tisíc korun měsíčně. V lednu radnice neproplatila fakturu za prosinec – a od té doby neuhradila platby ani za žádný z měsíců prvního kvartálu. Firma, jež v Praze 11 zajišťovala provoz dvou nasmlouvaných aut, proto od smlouvy v minulém týdnu odstoupila.

Zpoplatnění vjezdu do některých ulic? Po Praze 1 o tom uvažuje i Šestka

K tomu, aby přestala platit, měla radnice důvod, vysvětluje místostarosta Jaroš. „Městská část se musí podle zákona chovat jako řádný hospodář, proto nemohla proplatit nadhodnocené faktury,“ zdůvodnil postoj úřadu.

„Nesrovnalosti registrujeme už od konce loňského roku,“ konstatoval. S vysvětlením, že ekonomický odbor odhalil nadlimitní jízdy, cesty na místa, která smlouva s provozovatelem neobsahuje – a také nadhodnocené výkazy odjetých kilometrů. „Především pak opakované fakturování jízd se zesnulými držiteli průkazky. Nešlo o jednorázovou chybu, týkala se více než pěti zemřelých klientů: to byl pro nás skutečně šok,“ uvedl Jaroš.

Rozpory prý lze snadno vysvětlit

S dotazem, jak to bylo s „mrtvými dušemi“, Deník v pátek oslovil jednatele provozovatelské společnosti Rogera Touta. V jeho zastoupení s ním hovořil ostravský advokát Pavel Sychra. „Od prosince klient nezískal ani částečné plnění, z toho důvodu musel ukončit provozování služby,“ konstatoval.

Taxíky a motorky mohou nyní jezdit ve vyhrazených pruzích. Sníží to riziko nehod

Právník Sychra Deníku řekl, že na jeho radu se Tout rozhodl neukončit činnost v Praze 11 ze dne na den, aby uživatelé služby nebyli zaskočeni, ale provoz Senior taxi v Praze 11 zajistil ještě během třetího dubnového týdne. S tím, že v průběhu tohoto týdne zástupci firmy obvolávali seniory, aby zrušili již dojednané rezervace. A lidem z Jižního Města sdělili, že si dopravu budou muset zajistit jinak. Starostí to asi bude habaděj: v průměru se zde mělo jednat o 850 jízd měsíčně.

Proč některá čísla vypadají „divně“?

„Neshody byly o výklad smlouvy,“ řekl Sychra Deníku. Základní rozpor prý vznikl kolem ustanovení, že registrovaný uživatel má právo využít měsíčně čtyři jízdy s podporovanou cenou 20 Kč bez ohledu na vzdálenost (přičemž cesta tam a zpět se počítaly jako jedna a druhá jízda). Za rok tedy vlastně 48 jízd – byť je třeba brát v potaz i ustanovení o tom, že nevyužité jízdy se nepřevádějí do dalšího měsíce.

Vedení Prahy 7 zvažuje cenu deset tisíc za parkování na ulici

Za podstatné označil Sychra pravidlo, že každý uživatel má právo vzít si další osobu jako doprovod. Toho se běžně využívá nejen ve chvíli, kdy seniora doprovází při návštěvě ordinace syn či dcera, ale také u společných jízd manželských párů penzistů, kdy jeden se veze coby uživatel služby a druhý jako jeho doprovod, byť průkazku na využívání senior taxi mají oba (podobné „spolujízdy“ ostatně někdy uplatňují i obyvatelé domovů seniorů, kdy si jeden cestu objedná a další se přidá jako doprovod). Kdo tím doprovodem je, řidiči, jak Sychra zdůraznil, ověřovat nejen nemohli – ale podle smlouvy ani nesměli.

Ve vazbě na to, že firma z čistě provozních důvodů často evidovala k jednomu telefonnímu číslu dva uživatele-manžele, pak mohly vzniknout nesrovnalosti ve výkazech. Papírově byl u některých uživatelů překročen roční limit 48 jízd. „Ale ne 96 za manželský pár,“ upozornil Sychra. „Tohle jsme si ale s radnicí nebyli schopni vysvětlit,“ krčí rameny.

Síť pomocných Taxíků Maxíků se rozšiřuje. Od ledna budou nově i v Libuši

O tom, že by ve výkazech předávaných každý měsíc radnici měly figurovat i převozy lidí, kteří jsou již po smrti, firma podle Sychrových slov poprvé slyšela od Deníku. Přičemž se právník nedomnívá, že by možným vysvětlením mohlo být, že průkazku na výhodný taxík s dotovanou cenou třeba začal po smrti oprávněného držitele využívat někdo z rodiny. To se mu moc pravděpodobné nezdá. Míní, že spíš se opět projevila ta souvislost, že s jedním telefonním číslem evidence provozovatelské firmy často spojuje dva uživatele služby, pokud se jedná o manželský pár.

„Kartička byla vyřazena z evidence, pokud radnice čas od času nahlásila, že někdo zemřel. Velký seznam zesnulých poslala 17. dubna – když už smlouva byla ukončena,“ poznamenal Sychra. Vysvětlení nabízí i k nařčení z jízd na adresu, jež není uvedena ve smlouvě: to prý souvisí s přestěhováním některých lékařů z polikliniky do nového působiště. Což si provozovatelská firma ověřila.

Advokát se netají přesvědčením, že pokud se objevily nejasnosti a rozpory, bylo si je možno vysvětlit. Jestliže se události vyvinuly směrem k ukončení provozu Senior taxi na Praze 11, usuzuje, že se tak mohlo stát proto, že radnice tuto službu nechtěla nadále financovat – nebo případně zvolila postup „přestat platit“ ve snaze změnit provozovatele.

Kuriozita na Hlavním nádraží. Taxík vjel přímo na koleje, hledá ho policie

Radnice zase hovoří o nesrovnalostech, které se dlouhodobě snažila řešit – avšak k výsledku to nevedlo. Dosavadní podoba služby Senior Taxi v Praze 11 se tak stala minulostí. Následovat bude dohadování o finančním vypořádání – a teprve jeho vývoj ukáže, co nastane pak: buď dojde k dohodě, nebo bude rozhodovat soud.

Že cesta k dohodě asi není jednoduchá, naznačuje facebookový příspěvek uživatele Jirky Banána: „Jako bývalý zaměstnanec městské části Praha 11, který byl u zrodu Senior taxi, jsem upozornil již na počátku, že bylo ve fakturaci klidně dvojnásobné kilometrovné za určitou trasu. Byl jsem tehdy pověřen situaci prošetřit, a tak jsem kontaktoval jednatele společnosti. Tvrdil, že se jedná o ojedinělé případy – vzhledem k tomu, že nový řidič nebyl ‚řádně proškolen‘ a nevěděl, že taxametr se zapíná až když klienta vyzvedne. To samé spolujízdy, které byly účtovány dvakrát. Poté mi kontrola jízd Senior taxi byla odebrána.“

Dvě auta někdy poptávce nestačila

Právník Sychra také potvrzuje výhrady, že se stávaly případy, kdy byli zájemci o jízdy odmítáni. Na to si postěžovala třeba Zuzana Marešová: „Opakovaně se stávalo, že babičce odmítli jízdu k lékaři, i když si ji chtěla domluvit včas – klidně i jeden až dva měsíce dopředu. Že už mají plno a nemohou ji vzít. Přitom v pravidlech bylo, že je potřeba volat tak dva týdny dopředu…“ Ostravský advokát k tomu uvedl: „Rozsah služby – dvě vozidla v pracovních dnech od pondělí do pátku a ne o víkendech – vyplýval z objednávky na základě smlouvy.“

Připomněl, že jeho klient má řešení, jak odvézt asi o třetinu více lidí než jiní provozovatelé obdobných služeb – díky organizaci práce na dispečinku s kombinací jízd objednaných z blízkých adres. Konstatoval však, že i efektivní využívání aut má své limity.

Seniorce se jízda taxíkem nevyplatila. Za 50 kilometrů zaplatila 6 000 korun

Jestliže Praha 11 upozornila, že výhrady k provozování Senior taxi stejnou firmou se objevily i v Říčanech na Praze-východ, Sychra Deníku zdůraznil, že tam šlo o něco jiného. A poskytovatel služby chybu uznal, když se objevil chaos v evidenci způsobený obměnou počítačového vybavení. „Tam se to vyřešilo k všeobecné spokojenosti,“ řekl Deníku.