Závod 1000 mil československých. Veteráni vyrazí z Prahy do Bratislavy a zpět

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Těšit se na příští dny mohou příznivci krásy starých aut. Ve dnech 14.–17. června, tedy od středy do soboty, se uskuteční závod veteránů vyrobených do modelového roku 1939. Nese původní název 1000 mil československých – a skutečně spojuje nyní samostatné státy Česko a Slovensko. Letos se koná i jako oslava 90 let od prvního závodu uspořádaného v roce 1933.

1000 mil československých v Národním technickém muzeu v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla