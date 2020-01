Podle starostky Renaty Chmelové (Vlasta) její podřízení podat žádost jednoduše zapomněli. „Zásadní odpovědnost za toto opomenutí nese ředitel organizace a jeho ekonomický tým a vedení městské části je v případě vzniklé škody připraveno vyvodit personální důsledky,“ napsala Chmelová v dopisu členům magistrátní grantové komise, který má redakce k dispozici.

Například loni dostalo Centrum sociální a ošetřovatelské péče od města kolem 50 milionů korun, což představovalo víc než čtvrtinu jeho rozpočtu. Letošní výpadek peněz z městské kasy by měl podle starostky dopad na uživatele sociálních služeb nejen v Praze 10, ale i na celopražskou síť poskytovatelů těchto služeb. Chmelová proto v dopise požádala o pochopení a vstřícnost. „Prosím o hledání konkrétního východiska pro naše uživatele sociálních služeb a o součinnost v této věci, která podle našeho názoru stojí nad běžnými politickými spory,“ uvedla Chmelová.

CSOP poskytuje v Praze 10 služby 192 uživatelům pobytových služeb a 1500 uživatelům terénních služeb. Organizace spravuje tři domovy pro seniory, dva domovy se zvláštním režimem, tři poskytovatele odlehčovacích služeb a pečovatelskou službu.

Opozice viní i politiky

Na chybu upozornila opozice a zastupitelé vyzvali k odchodu pirátského radního Michala Kočího, který si podle TOP 09 nechal granty „utéct“ jako první v historii. „Jedná se o absolutní selhání radního pro sociální oblast, který nese politickou odpovědnost i za CSOP. Každý radní před panem Kočím dohlížel na to, aby takto důležité žádosti odcházely včas a kvalitně. Nemůžeme dopustit, aby právě na lidi, kteří jsou na nich závislí, dolehla politická neschopnost našich radních,“ prohlásil zastupitel a bývalý radní pro sociální oblast Ondřej Počarovský.

Opozice navíc kritizovala koalici za to, že na hrozící rozpočtový problém neupozornila zastupitele při projednávání letošního rozpočtu na konci minulého roku. „Koalice, která se ohání transparentností, opět prokázala, že ve skutečnosti činí opak. Během schvalování rozpočtu se tvářili, že s dotacemi od města pro CSOP můžeme počítat, přitom už o problému věděli. Zodpovědnost by proto měla vyvodit také radní pro rozpočet Lucie Sedmihradská a starostka Renata Chmelová,“ řekla exstarostka a dnes zastupitelka hnutí ANO Radmila Kleslová. Ta poukazuje na rekordní počet místostarostů a placených zastupitelů v současné koalici, který dává do kontrastu k její údajné nekompetentnosti.

Radnice „boj“ nezvdává

Neohlídání žádosti o městské dotace podle Kleslové dolehne na chod CSOP už za půl roku a dodatečné poskytnutí peněz ze strany magistrátu nepovažuje za pravděpodobné.

Vedení vršovické radnice nicméně „boj“ o desítky milionů nevzdává. „V tuto chvíli vedeme řadu konstruktivních jednání a rýsuje se několik variant řešení, jež v tuto chvíli zvažujeme a analyzujeme. Vše směřujeme k zasedání zastupitelstva na konci ledna, kde chceme informovat o vývoji situace. Součástí řešení bude samozřejmě i posílení kontrolních mechanismů,“ informoval mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník, který označil chybu za osobní selhání ředitele sociálního centra a jeho podřízených. „Rád bych zdůraznil, že podání žádosti o dotaci je každoročním úkonem, který je zcela v jejich kompetenci,“ dodal.