Identita, kterou už jinde mají

S twitterovou sociální sítí má však novinka z Prahy 10 přece jen něco společného. Radnice tam má oficiální profil, kde o nové identitě informovala – s tím, že římská číslice X v komunikaci navenek nahradí dosud využívaný znak městské části. Podobné zdánlivě jednoduché vizuální motivy propracované grafiky jsou dnes běžné v řadě měst či třeba v případě krajů; konkrétně v Praze jde u velkých městských částí spíš o pravidlo než o výjimku (pozornost zde vzbudil třeba symbol Prahy 3, připomínající tři piva zaznamenaná na účtu v hospodě). Přesto bylo přijetí iksové novinky na síti X spíše chladné. Uživatel Jan zažertoval: „Prahu 10 koupil Elon?“ A Petr Slavík reagoval zjevně ironickými slovy: „Přesně to jsme nejvíc potřebovali!“

Potřebovali, nepochybuje starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS). A nejen proto, že dosud užívaný znak vlastně historicky odkazuje jen ke čtvrti Vršovice. Dosud podle jeho slov chyběla jednotná vizuální identita a jasně rozpoznatelné logo, jež by sjednocovalo rozmanitost a různorodost lidí, kteří na území Prahy 10 žijí a nazývají ji svým domovem. „Vítězný návrh z dílny MadLove to napravuje a dává nám možnost začít budovat unikátní značku. Nový styl se postupně propíše do všech komunikačních kanálů, do tiskovin i brandingu radnice,“ uvedl Valovič.

Důležité je slovo „postupně“: i webové stránky městské části praha10.cz zatím zůstávají u tradičního znaku; naopak profil na síti X už je upraven. Od novinky si hodně slibuje také zastupitel Prahy 10 Adam Šilar (VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL), který byl jedním z porotců hodnotících soutěžní návrhy. „Jasně rozpoznatelná číslice X mezi ostatními městskými částmi rozhodně nezapadne,“ předpokládá úspěch. Zdůrazňuje současně historické souvislosti: římské číslování se používalo k označení tehdejších městských částí v první polovině minulého století.

Důstojně seriózní, ale i hravé či dravé X

Novou značku pro Prahu 10 připravili grafici z Prahy V čili 5 – tým smíchovského studia MadLove. Jeho zakladatel a kreativní ředitel Pavel Mádl věří, že nově zvolená identita pražské Desítky je nejen snadno rozeznatelná v různých podobách a formách provedení, ale také dlouhodobě udržitelná. „Bude se lehce obměňovat – a díky tomu se neomrzí,“ míní.

Zdroj: Youtube

„Vybízí ke kreativitě a volné interpretaci,“ uvedl Mádl dále. Znamená to, že neexistuje striktní předpis ve stylu „takto je koncept navržen a schválen, čili vše ostatní je špatně“. Představení vítězného návrhu týmu grafických designérů vedeného Petrem Adamcem a Evou Machajdíkovou ukazuje, že iksová desítka může mít různé podoby, tvary i barevnost. A být obklopena různými postavami, figurami či emblémy. Nabízí to i možnosti zaměření k různým tématům – třeba k ročním obdobím, motivům například zdraví nebo výživy, ale i výročím, kulturním událostem, promítání v letním kině. Včetně veselého a skutečně hravého provedení. Základ má nicméně podobu určenou: černobílá varianta (což má být symbol důstojnosti úřadu městské části) s využitím písma BC Novatica CYR od písmolijny Briefcase Type Foundry z Prahy 1.

Nápadů bylo ve hře mnohem více

Studio MadLove uspělo v dvoukolové soutěži, kterou pro Prahu 10 uspořádala organizace Czechdesign (v minulosti tyto soutěže organizovala také třeba pro Prahu 3 nebo 6). Připravila ji jako uzavřenou a dvoukolovou, přičemž k účasti na počátku vyzvala šest studií nebo profesionálních designérů.

Vedle vytvoření loga a grafického konceptu bylo zadání širší: mimo jiné navrhnout grafickou úpravu zpravodaje Desítka, podobu plakátů, ale i emblému pro centrum sociální a ošetřovatelské pomoci nebo třeba potisku triček. Předložené návrhy hodnotila porota setkávající ze čtyř grafických designérů a pedagogů (hned tři z nich mají docentskou hodnost) a trojice politiků zastupujících městskou část.