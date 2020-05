Dnes starostka Chmelová podle exstarostky Kleslové sama prosazuje megalomanskou investici – nákladnou rekonstrukci stávající radnice, která má totožné jméno jako politické hnutí starostky. „Jde o nesmyslně nákladnou investici vzhledem k tomu, jak je budova špatně dispozičně řešená, dopravně hůře dostupná i plná rakovinotvorného azbestu. Navíc tam chybí prostor pro parkovací místa. Vedení městské části se navíc chová arogantně a netransparentně. Vůbec o tomto projektu nekomunikují – ani s opozicí ani s veřejností. A tají nebo nemají ani orientační rozpočet, což je u tak obrovské investice zvláštní,“ tvrdí Kleslová, podle které je hlavní motivací Chmelové k přestavbě budovy ze 70. let minulého století, vzhledem ke jménu budovy, její ego.

Hnutí ANO se začátkem týdne na zasedání zastupitelů neúspěšně pokusilo prosadit revokaci dva roky starého záměru rekonstrukce Vlasty. Součástí návrhu byl i požadavek provedení detailní cenové analýzy různých variant rekonstrukce a novostavby radniční budovy. Kleslová a spol. při tom argumentují hmotovou studií od společnosti Landia, která vyčíslila náklady komplexní přestavby Vlasty na přibližně miliardu korun, zatímco stavby nové budovy se vším všudy o zhruba sto milionů méně. Do nákladů na rekonstrukci přitom započetli i výraznou částku za stěhování současné radnice a pronájem dočasných prostor někde jinde.

Podle vedení vršovické radnice byla ovšem „hmotová studie“ od společnosti Landia v podstatě jen cenovou nabídkou konkrétního developera, přičemž neobsahovala cenu za pozemek, a proto nebyla relevantní. Renata Chmelová na opoziční kritiku namítá, že její koalice pokračuje v projektu, který začalo už předchozí vedení městské části ještě před komunálními volbami v roce 2018 vyhlášením soutěže na projektanta rekonstrukce. Projektová příprava za přibližně 45 milionů korun má být dokončená koncem léta.

Klasická opoziční politika

„Je normální, že se udělá projekt a v něm se stanoví cena, na kterou se bude posléze soutěžit dodavatel,“ zdůrazňuje Chmelová, podle které nelze přípravy projektu jen tak zastavit a hnutí ANO „hraje klasickou opoziční politiku“. Starostka také upozorňuje, že za posledních šest let stouply ceny stavebních prací o třicet procent, náhradní sídlo by bylo nutné kvůli špatnému stavu Vlasty hledat i v případě novostavby a že Praha 10 navíc nevlastní žádnou parcelu, která by byla vhodná pro takový účel. „Zároveň díky přestavbě Vlasty na energeticky úspornou budovu jsme mohli požádat o dotaci,“ dodává Chmelová. Její úřad už podal žádost o dotaci 219 milionů korun. Další půl miliardu na tuto akci má vyřešit bezúročná půjčka od magistrátu.

Ale právě toto zadlužení vadí opozici také. „Paní Chmelová před lety bez znalosti věci brojila proti ‚mé‘ radnici. Teď se ale nezdráhá zadlužit obecní kasu na desítky let. Špatné hospodaření se snaží vyrovnávat šetřením na službách pro občany, jako jsou lékařské pohotovosti, nebo zvyšováním daně z nemovitosti a zdražováním nájemného v městských bytech. Vlastní lidi zato platí víc než štědře,“ tvrdí Kleslová. Někdejší zaměstnankyně StB a právnička vidí v přístupu současné radniční koalice možný trestný čin porušení povinnosti péče řádného hospodáře. „Oni se tváří jako občanští aktivisté, ale chovají se zcela netransparentně a nedemokraticky,“ uzavírá Kleslová.

„Materiál společnosti Landia byl v podstatě cenovou nabídkou, která ale neobsahovala cenu za pozemek. Vzhledem k tomu byla naprosto nerelevantní, proto jsme ji odmítli. Jednalo se o aktivitu ze strany developera, kterou si městská část neplatila. Jednalo se o neveřejnou nabídku, kterých dostáváme celou řadu. Netušíme, jak a kde se k ní dostalo hnutí ANO. Každopádně se z ní nedá nic vyvozovat a celá aktivita působí jako veřejný lobbing pro jednoho developera.“ Renata Chmelová (Vlasta), starostka MČ Praha 10