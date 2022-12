Plány na výstavbu nové radnice či rekonstrukci stávající se táhnou už dobře deset let. Když byla starostkou Radmila Kleslová (ANO 2011), přiklánělo se vedení městské části k výstavbě nové radnice a rozpočet měl být 775 milionů korun. To bylo v roce 2014. To se ale nelíbilo opozici, která pod heslem Zastavme miliardovou radnici vyvolala referendum, jež tyto plány zastavilo.