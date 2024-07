Vedení městské části Praha 10 ve čtvrtek 27. června zveřejnilo stručné závěry ekonomické analýzy, na kterou čekalo déle než rok. Na základě ní radnice rozhodla, že místo nákladné rekonstrukce budovy na sídlišti Vlasta v pražských Vršovicích s rozpočtem 1,86 miliardy korun posílí investice do škol a navyšování školských kapacit.

Do konce roku pak vedení Prahy 10 seznámí občany s tím, která ze zbývajících dvou variant, které spočívají v nájmu nebo pořízení nové budovy radnice, je nejlepší. „Nyní jsme rozhodli pouze o tom, že nebudeme rekonstruovat, protože ten rozpočet všech prací je astronomický. Bylo by třeba sundat opláštění budovy, zkontrolovat a staticky zajistit nosný skelet, zlikvidovat azbest, kterého je budova plná a na stávající odstrojené nosné konstrukci de facto postavit celý nový dům. To nedává ekonomicky smysl,“ uvedl starosta Desítky Martin Valovič (ODS).

Z vypracované analýzy podle něj jednoznačně vyplývá, že rekonstrukce je nejméně výhodnou variantou. „Břímě, které by takový projekt přinesl, umocňuje to, že by musel být financován půjčkou, která by negativně na dlouhá léta ovlivnila hospodaření městské části a reálně by zmrazila investice, které jsou potřeba jinde,“ dodal. Radnice nyní prověří zbývající dvě varianty – setrvání v dlouhodobém nájmu nebo pořízení nové nemovitosti. Obě tyto varianty počítají s prodejem stávajících nemovitostí u sídliště Vlasta.

Budova měla řešit nedostatek míst ve školách

Ještě před vydáním ekonomických závěrů přišla Pirátská strana s návrhem, udělat z budovy víceleté gymnázium. To mělo pomoci řešit nedostatek míst na středních školách, se kterým se metropole posledních pár let potýká.

„Rozšíření středoškolských kapacit v Praze je potřeba řešit efektivně a rychle. S ohledem na vytipovanou lokalitu se přímo nabízí využít komplex budov bývalé radnice na Praze 10, pro účely vybudování nového středoškolského kampusu,“ uvedla před dvěma týdny náměstkyně pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková (Piráti) s tím, že by se do budovy vešla plánovaná zdravotní škola, lyceum, ale i speciální základní škola.

„Navíc budova v majetku hlavního města svěřená městské části Praha 10, už má stavební povolení, které je možné v řádu měsíců přepracovat na nový projekt. Budovy už by nemusely dál bezúčelně chátrat a našly by nové využití,“ dodala.

Dosavadní radnice Prahy 10 ve Vršovicích, odkud se úřad městské části stěhuje do Strašnic. | Video: Milan Holakovský

Vedení Prahy 10 bylo ale už tehdy proti a považovalo návrh Pirátů za přímo ohrožující budoucnost městské části. Úřad Prahy 10 se loni přestěhoval z bývalé radnice ve Vršovicích (budova Vlasta) na novou adresu ve Strašnicích.

„Toto rozhodnutí bylo prvním krokem k vyřešení dekádu trvajícího problému se starou radnicí,“ uvedl mluvčí městské části Ján Bruno Tropp. Ušetřené peníze chce městská část přesto investovat do rozšíření školských kapacit. Jakým způsobem to udělá ale upřesní až v následujících měsících.