Praha 10 otevřela novou lávku přes Botič. Propojuje Nusle a Vršovice

Městská část Praha 10 otevřela nový mostek. Ten vede přes potok Botič z Nuslí do Vršovic. Díky lávce se tak lépe propojí lokality kolem ulic Ukrajinská a Přípotoční. Novinku ocení především maminky s kočárky a cyklisté, kteří doposud využívali most na frekventované Vršovické ulici.

„Lokalita kolem Botiče má velký rekreační potenciál, který se postupně snažíme naplňovat. Postavení lávky tak vnímáme jako jeden z mnoha v procesu zapojení okolí potoka do městského života,“ uvedl radní Prahy 10 Martin Hejl. Mostek bude sloužit také jako součást větší cyklistické trasy. V budoucnu by se pak mohly Nusle nejen s Vršovicemi, ale výhledově také s Hostivaří.

I když se o lávce diskutovalo už několik let, podařilo se ji zrealizovat až letos. „Vyjednali jsme s Technickou správou komunikací, že mostek zaplatí ze svého rozpočtu. Pro městskou část je to tak o to lepší zpráva. Lávku máme, ale ušetřili jsme peníze na další projekty,“ doplnil Martin Hejl.

Zájem o zlepšení této lokality mají i místní. Ukázalo se to podle hlasování v projektu Moje Stopa, ve kterém uspěl návrh na vytvoření promenády podél Botiče. Městská část tak v budoucnu podpoří také úpravu okolí.

„Lávku jsme budovali proto, aby se zkrátily vzdálenosti a Praha 10 byla zase lepším místem pro život. Využijí ji jak pěší, tak cyklisté,” vysvětlila radní městské části Ivana Cabrnochová. Jednoduchá lávka pracuje s kontrastem abstraktní betonové desky a jemného rastru ocelového zábradlí. Podle Prahy 10 by se tak měla nenásilně začlenit do svého přirozeného prostředí.