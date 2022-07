„Nikdo z rodičů ani pracovníků nevěříme, že se začne stavět tento školní rok, natož v říjnu, takže pokládáme stěhování pryč do horších prostor za úplně zbytečné. Nechápeme, proč se to dělá tak rychle – jestli kvůli volbám nebo změnám na radnici Prahy 10, jestli chce někdo ještě rychle utratit peníze…,“ napsala naší redakci samoživitelka Zuzana z Vršovic, které se loni do Jakutské podařilo umístit obě děti – dvojčata - a díky tomu mohla začít pracovat. Paní Zuzaně vadí, že s rodiči, kterých se změna týká, dosud nikdo nekomunikoval a že uprostřed léta už nemohou situaci nijak ovlivnit. Pokud nepřijmou náhradu v Záběhlicích, alternativa v podobě jiných veřejných jeslí nebo školky je už teď nejspíš nedosažitelná.

Konkrétně pro Zuzanu stěhování znamená opravdu velkou změnu situace. Objekt v Jakutské pro ni byl ideální vzhledem k poloze do pěti minut chůze od bydliště a ještě před přihlášením dětí ji tam zaujala rozlehlá zahrada s velkým množstvím moderních hracích prvků. „To, že jsou jesle blízko, mi několikrát pomohlo i když jsem byla nemocná já. Přestože mi nebylo dobře, byla jsem schopná tam děti odvést, případně vypomohla sousedka. Díky tomu teď mohu pracovat, starat se o své blízké a mít aspoň částečně normální život, i když je to pro mne náročné,“ uvedla matka dcery a syna.

Provizorní sídlo dětských skupin je pro Zuzanu na o poznání méně komfortní adrese. „Pro mne to znamená hodinu cesty denně navíc. Ten čas budu muset zkrátit z práce a to už teď končím dřív. Případně požádám o zkrácení úvazku – pokud to vyjde, budu mít ale samozřejmě nižší plat. Děti navíc budou v mnohem větším kolektivu a na menším prostoru, takže čekám mnohem větší nemocnost. A další stres spojený s hledáním hlídání, zvýšenými náklady na dopravu atd.,“ pokračovala samoživitelka.

„Chápu, že je to pro některé rodiče nepříjemné. Jako radní jsem se snažil rekonstrukci prosadit už loni. Tehdy jsme ale naráželi na odpor nedávno odvolané exstarostky Chmelové a jejích spolustraníků, kteří obecně považovali dotování dětských skupin radnicí za ‚zbytečný luxus‘. Budova v Jakutské pochází ze 60. let a nedávno jsem s údivem zjistil, že nebyla rekonstruovaná ani jednou. Využili jsme proto první příležitost a po odvolání zástupců hnutí Vlasta se pustili do práce,“ vysvětlil radní Prahy 10 pro sociální oblast Michal Kočí (Piráti).

Byl čas na rekonstrukci ideální?

Dům využívaný třemi dětskými skupinami s kapacitou 55 dětí sice podle něj není v havarijním stavu, politik by si prý ale „nechtěl vzít na triko“, aby muselo ke stěhování dojít v průběhu školního roku ať už kvůli technickému problému nebo odložení rekonstrukce. „Proto považuji za optimální cestu, kterou jsme se vydali. Po zadání veřejné zakázky na stavební práce očekávám, že realizace začne nejpozději v listopadu. Obdobnou situaci jsme na ‚desítce‘ měli loni, kdy se stahovala školka od Vršovického nádraží také do Záběhlic. Počáteční vlna nevole tehdy opadla a rodiče si na změnu zvykli,“ tvrdí Kočí.

Rozhořčená matka ale oponuje. „Proč s námi rodiči nemluvili dřív? Mohla jsem přihlásit děti do školky poblíž. Vím, že by je vzali, ale nechtěla jsem jim měnit prostředí. Tohle mi přijde naprostý podraz na mne, protože teď v půlce července s tím už nic neudělám,“ dodala.

Ani vedoucí dětských skupin Magda Dreslerová nepovažuje načasování rekonstrukce za ideální. „Nejsem proti ní, naopak jsem o ni také roky usilovala. Myslím si ale, že to mohlo ještě rok počkat, neboť interiéry v Jakutské jsou kompletně modernizované a vyhovující, a začít s přestavbou koncem června 2023. Teď jsme v situaci, že zatím netuším, kdo a jak provede stěhování. Všichni naši zaměstnanci mají totiž v srpnu dovolené. A budova v Záběhlicích je uzpůsobená pro školkové děti starší tří let. My ale musíme mít mimo jiné oddělené prostory pro spaní a hry. Netuším, jestli to bude možné na nové adrese realizovat,“ sdělila Pražskému deníku Dreslerová.

Náhradní objekt v Záběhlicích má dvě velké třídy s kapacitou po 28 dětech. Dětské skupiny mají ale limit 24 dětí ve třídě a ty v Jakutské mají v praxi dvakrát po dvaceti a jednou po patnácti. Z rodičů, kteří se do skupin zapsali v březnu, zatím potvrdila účast v nových podmínkách zhruba dvacítka. Podobný počet se odhlásil a ostatní včetně „náhradníků“ zatím váhají.

Pro rodiny s trvalým bydlištěm v Praze 10 jsou „obecní jesle“ dostupné za 3 000 korun měsíčně s „maximální“ docházkou. Rekonstrukci objektu v Jakutské zaplatí radnice z vlastních prostředků a částečně z příspěvku developerů na občanskou vybavenost.