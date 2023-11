To znamenalo pro Technickou správu komunikací pokyn k rozmístění dopravního značení s termínem do 30. listopadu. Starostka Radoměřská naznačila, že překvapena byla v souvislosti osudem zákazových značek až v pátek: „Na sněmu starostů mě pan primátor informoval, že magistrát akci zákazu nočního vjezdu pozastaví a celou věc nechá přezkoumat.“

Radnice Prahy 1 připomíná, že o ochraně nočního klidu prostřednictvím zákazů vjezdu se jednalo už od června – Deník o tom od radního Ryvoly slyšel zmínku v srpnu (tehdy naznačil, že jde o další krok vedle zvažovaného zpoplatnění vjezdu do některých ulic, přičemž tato opatření vzájemně nesouvisejí) – a potvrzují to i patřičné dokumenty. Již 26. července byla na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška; na vydání takzvaného opatření obecné povahy pak došlo 20. září.

Zákazové značky, jejichž dodržování má kontrolovat policie (s možnou sankcí do 2000 Kč při pokutě na místě a ve správním řízení v rozpětí od 1500 do 2000 Kč), prosazuje i starostka městské části Radoměřská. Ta očekává, že přezkum bude brzy hotový a značky opět platit začnou. „Doufám, že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu,“ uvedla. S tím, že městská část informovala hlavní město v rámci zákonných požadavků. Neodpovídá tedy pravdě, že by „magistrát nevěděl“.

Mimo to lze očekávat, že v souvislosti s vyvěšením dopravních značek, které prakticky vzápětí byly údajně „zneplatněny“, vznikla i konkrétní hmotná škoda. A až bude jasno, kdo by za ni měl nést odpovědnost, političní protivníci patrně budou, s argumentem péče řádného hospodáře, volat po jejím nahrazení viníkem.

Noční zákazy vjezdu motorových vozidel do ulic části Starého Města měly omezit hluk; přinést místním občanům klid pro spánek. Zatím přinesly jen zmatky – a to je ještě velmi mírně řečeno. Pokud se něco podařilo, pak zatím jen vyvolat rozruch na sociálních sítích. A hlavně: otřást důvěrou občanů, zda vlivní a mocní, kteří vytvářejí pravidla pro život v metropoli či rozhodují o platnosti omezení či zákazů, vždy dobře vědí, co činí.

Sociální síť X má vcelku jasno

Že nyní nebudou následovat jen poklidná úřední jednání s předkládáním argumentů expertů, naznačuje mimo jiné rozruch, který staroměstské zákazy a jejich „zneplatnění“ vyvolaly na platformě X. Tam také různá prohlášení v pátek večer shrnul Michal Bláha, známý jako ředitel projektu Hlídač státu. S ohledem na fakt, že jde o vyjádření, která by s ohledem na zdroj měla být důvěryhodná bez potřeby dalšího ověřování, je to kuriózní čtení.

Bláha ukazuje, jak rozmanitá oficiální sdělení, která se během pátečního odpoledne objevila v médiích, zmatky jen prohlubují: „Primátor Bohuslav Svoboda v pátek odpoledne: ‚Technická správa komunikací přelepuje dva dny předtím instalované značky.‘ Primátor v pátek v 16.01: ‚U nočního zákazu vjezdu do centra Prahy mám pochyby, proto jsem nechal rozhodnutí přezkoumat a na tuto dobu nařízení pozastavit.‘ Primátor v pátek večer: ‚Já jsem pouze vzal na vědomí rozhodnutí Technické správy komunikací; nic jsem nerozhodl.‘ Magistrát, oddělení silničního správního úřadu: ‚Žádný pokyn k zneplatnění značek jsme nevydali.‘ Technická správa komunikací: ‚Dostali jsme pokyn k zneplatnění od magistrátu.‘“

O tom, kdo pochybil, má už nyní jasno uživatel Tomas: „Nejlepší na tom považuji prohlášení primátora, jak nechá prověřit, jestli někdo nepřekročil svoje pravomoce – zatímco to hrdinně nechal zneplatnit a při tom překročil svoje pravomoce.“ Shodně se vyjadřuje třeba Filip Lachmann. „Primátor nemá žádnou pravomoc, aby ‚nechal‘ zneplatnit značky. Nejspíš bude zneužívat pravomoci; ostatně už teď vyvíjí nemístný tlak na státní správu, která opatření zavádí. Nebo to zařídí ODS výhrůžkami politikům,“ napsal do jednoho ze svých tweetů k tématu.

Lachmann, který je zastupitelem městské části za Praha 1 Sobě, si také posteskl: „Dneska jsou to fakt žně, co se děje kolem nočního zákazu v Dlouhé. Média to pochopitelně milují, protože při tom teče spousta politické krve. Vrší se zkratky a nepochopení, protože jenom málo lidí má zkušenost se životem v centru. A nejhorší je, že nakonec ostrouhají zase místní.“ Třeba novinář Jan Moláček hodnotí na síti X stručně, avšak jeho pohled je jednoznačný: „Výkon primátorské funkce v podání Svobody vejde do dějin. Absurdního divadla.“