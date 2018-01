Praha 1 založila maminkám klub. Mohou si v něm zacvičit i popovídat

Maminky z Prahy 1 mají svůj vlastní klub. Mohou si v něm zacvičit, zatancovat či se podělit o rady s dalšími návštěvnice. Pro děti jsou mezitím připravené hry a hlídání. Akci iniciovala tisková mluvčí první městské části Veronika Blažková.

Písničky, stolečky s omalovánkami, koutek s hračkami, nezbytný přebalovací stůl či „parkoviště“ pro kočárky. Tak to vypadalo při prvním setkání Mama klubu v Galerii 1, kam maminky z Prahy 1 a jejich malé potomky pozvala stejná městská část.

„Mama klub je naším novým projektem určeným především maminkám s malými dětmi, které se chtějí potkat s ostatními maminkami, vyměnit si své zkušenosti a zároveň se dozvědět něco zajímavého, pobavit se a odpočinout si,“ vysvětlila tisková mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková, která tak po projektech Vostrý kafe a Čaj o sedmé iniciovala a odstartovala další aktivitu v Praze 1.

Péče o nastupující generace

Inspiraci získala při slavnostních vítáních občánků na Staroměstské radnici. Při povídání s rodiči si uvědomila, že zejména matky nemohou využívat nabídku akcí a aktivit pořádaných večer a v podvečer. Tudíž by se jim hodila doba, kdy se jejich děti třeba probudí po poobědovém spánku.

„Snažíme se, aby se u nás v Praze 1 měli dobře občané i občánci,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, podle kterého je i Mama klub důležitou součástí mozaiky projektů, jejichž cílem je nárůst počtu stálých obyvatel Prahy 1. „Jestliže chceme, aby nás bylo víc, musíme se starat o nastupující generace i jejich rodiny, o dostatečnou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit i o vzájemnou sousedskou podporu a mezigenerační kontakty,“doplnil Oldřich Lomecký.

Patronkou projektu Mama klubu se stala moderátorka a modelka Hana Mašlíková. „Moc se na to těším a ráda se od ostatních maminek dozvím, co by je zajímalo a co by chtěly, aby bylo součástí setkání Mama klubu,“ prohlásila maminka půlročního syna Andrease Hana Mašlíková.

Bazárky i cvičení

V Mama klubu v Galerii 1 ve Štěpánské 47 si maminky mohou popovídat s ostatními, zacvičit si, zatancovat, zahrát zajímavé hry, pohovořit s inspirativními osobnostmi a odpočinout si. Pro děti jsou připraveny hry a hlídání.

„Plánujeme také výměnné bazárky, poradny o výživě, cvičení, o údržbě vlasů a pleti, módní poradenství a osobní koučink. Maminky z Mama klubu budou také moci využívat cvičení v centru v Žitné ulici,“ popsala Veronika Blažková.

Další setkání Mama klubu se uskuteční 28. února od 11 hodin v Galerii 1 ve Štěpánské 47 a jeho součástí bude výměnný bazar. Přihlásit se a získat více informací je možné na e-mailu: marie.hrabovska@praha1.cz.