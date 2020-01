„Mám obavu, že v případě rozpadu stávající koalice jsou v ohrožení už zahájené projekty, jako jsou třeba tramvaje na Václavském náměstí, řešení overtourismu, problematiky buskingu nebo krátkodobých ubytovacích kapacit a rušení nočního klidu. Nechci zpět staré zkorumpované pořádky!” napsal pražský primátor na svůj twitterový účet. „Na prvním místě by měl být vždy obecný zájem Pražanů, před upřednostňováním zákulisních her a politikaření,” dodal Hřib.

Hřib se tak připojil k Janu Čižinskému, který jako jeden z magistrátních lídrů, starosta Prahy 7 a bratr Pavla Čižinského rovněž kritizoval, že uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Inciativa občanů) vypovědělo v prosinci koaliční smlouvu kvůli dlouhodobému názorovému nesouladu.

„Primátorova slova jsou šířením poplašné zprávy. Já bych rozhodně nešel do žádného nového koaličního formátu, který by nepokračoval v prospěšných projektech, jako je nulová tolerance hazardu, regulace buskingu nebo tramvajová trať na Václavském náměstí,” zareagoval pro Pražský deník zastupitel Petr Hejma (STAN), který ve funkci starosty Prahy 1 působil ještě v barvách ODS v letech 2006 až 2009 a nyní by mohl Čižinského vystřídat.

Pochybna strategie v honbě za funkcí starosty

Místní organizace České pirátské strany na Hejmu ve čtvrteční tiskové zprávě poněkud ostře zaútočila. Podle Pirátů z Prahy 1 politik zvolil „pochybnou strategii v honbě za tím, být opět starostou.” Petr Hejma podle nich „měl možnost se do ozdravného procesu na radnici Prahy 1 zapojit od začátku stávající koalice. Výsledky jeho více než roční práce na radnici jsou však minimální.”

Pirátští zastupitelé považují Hejmův krok, k němuž se připojil Michal Caban z Iniciativy občanů a lidovec Petr Burgr za zradu, a to koaličních partnerů Prahy 1 sobě, právě Pirátů a Zelené pro jedničku i samotných voličů. Jako první přitom vyzval k sebereflexi starostu Čižinského pirátský radní David Bodeček, který dokonce loni na podzim hrozil rezignací.

„Po všech diskuzích, které se odehrály v koalici i se zástupci opozice, je naprosto evidentní, že se jedná o dlouhodobě promyšlený plán na zradu na voličích od koaličních partnerů z uskupení My, co tady žijeme. To uspělo ve volbách hlavně z toho důvodu, že se vymezilo proti klubu TOP 09 s pošramocenou pověstí, o které se zasadil bývalý starosta (Oldřich) Lomecký se svými korupčními praktikami,” říká Jitka Nazarská, předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů.

„Obvinění Pirátů z Prahy 1, podle kterých prahnu po funkci starosty, jsou absurdní. Já jsem mohl být starostou už před rokem, ale tehdy jsem dal přednost politickým nováčkům. Bohužel se jejich nezkušenost ukázala být větším problémem, než se tehdy zdálo,” odpověděl prostřednictvím Pražského deníku dosavadní místostarosta Hejma. Kolegové z Pirátské strany ho navíc nařkli z toho, že zosnoval „puč”, o němž někteří v uskupení My, co tady žijeme ani nevěděli, „papalášsky” vlastní pět přenosných parkovacích karet a že nehájí zájmy občanů.

„Tvrzení jsou lživá. Nevím, kde na to přišli,” brání se Hejma s tím, že při jednání o novém uspořádání na radnici nikomu nezavíral dveře. „Zatím je to tak, že jsme vytvořili společný klub s TOP 09, v níž už nefigurují kontroverzní osoby jako exstarosta Lomecký,” informoval místostarosta.

Čižinský chce odvolat zastupitele za ODS kvůli korupci

Dohromady tak tento nově vzniklý klub v pětadvacetičlennému zastupitelstvu disponuje sedmi hlasy. Šest mandátů má ve volbách vítězná Praha 1 sobě, druhá byla ODS s pěti křesly a třetí Piráti mají čtyři zastupitele. ANO získala dvě křesla a Zelená pro jedničku jedno. Na mimořádném jednání v úterý 14. ledna se čeká velmi vyhrocená atmosféra. Kromě odvolání starosty a radních se na Čižinského popud má řešit i odvolání dvou občanských demokratů Jaroslavy Janderové a Richarda Bureše, protože údajně nenahlásili korupci na úřadě. Janderová naopak zvažuje trestní oznámení na současného starostu Prahy 1.

Ve světle těchto sporů je opět viditelná rovněž nejednotnost magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Na aktuální Hřibovo prohlášení zareagoval šéf zastupitelského klubu a předseda pražské organizace Jiří Pospíšil (TOP 09): „Primátor vyvolává záměrně paniku mezi občany, aby účelově zasahoval do svobodného, nezávislého rozhodování o tom, jak má vypadat vedení Prahy 1.”

Dalšího rozkolísání opět využila ODS, která se podle úterního usnesení jednat s Pospíšilem a spol. o „možné programové spolupráci při řešení problémů hlavního města Prahy”. Pavla Čižinského a jeho stoupence naopak podpořila v novém roce skupina intelektuálů pod názvem Praha 1 proti korupci, která se obává návratu nevalně „proslulých starých pořádků do politického života” v centrální městské části.