Praha 1 si posvítí na restaurační provozovny i problematické stavby

Hledáme řidiče skupiny "C" na rozvoz a svoz zboží po Praze... Jezdí se 15ti pal. vozidly. Pracovní doba od pondělí do pátku od - do cca 7h - 17h... Mzda 28.000 Kč čistého... Nakládá se na Praze 10... Požadujeme čistý TR, kartu do tachografu. V případě zájmu volejte na tel. nebo pište na email níže...

Brigáda ihned Dobrý den, přijmeme na naší pobočku v Uhříněvsi Praha 10, brigádníka na čištění interiéru vozu - luxování - čištění plastů a oken, výplata každý večer, pracovní doba od 8:00 do 19:00hod., mzda 100 Kč/hod. Více info po tel., možnost i stálého zaměstnání, spěchá! Volat 728 202 505 nebo viz. kontakt.

Doprava a logistika - Skladník do skladu ovoce a zeleniny 23 000 Kč

Skladník do skladu ovoce a zeleniny. Náplň práce: vychystání objednávek a kontrola kvality vychystávaného zboží. Nutná praxe v ovoci a zelenině ve skladu, či prodeji. Nástup možný ihned. Fyzicky náročná práce i na noční směnu. Pracovní doba od 20.00 do 4.30 a od 5.00 do 13.30. Sklad Velkotržnice Lipence. Je to mezi Zbraslaví a Radotínem. Ujistěte se, že se umíte dopravit do práce. Plat 20-23.000 Kč čist.