Skupina Carollinum Tamary Kotvalové má na základě dubnového usnesení radních nájemní smlouvu v domě č.p. 119, kde prodává rolexky, prodlouženou až do konce sprna 2026. Opozice si stěžuje, že schválený dokument visel na úřední desce městské části v době Velikonoc jen na dobu patnácti dní. Jaroslavě Janderové, předsedkyni místní organizace ODS, vadí rovněž opce do roku 2031 a také dojem, že radnice společnosti nezvýšila nájemné.

„Zásadní rozdíl je totiž v tom, že oproti loňskému roku jsou nyní již známy nabídky dalších zájemců, kteří by za 10 let trvání smlouvy zaplatili do pokladny městské části minimálně o 9 milionů korun více. V době dramaticky rostoucích cen nájemného v Praze jde o až příliš velkou vstřícnost radnice vůči prodejně luxusního zboží, která bezesporu musí vyvolávat vážná podezření,“ uvedla Janderová v tiskové zprávě.

Občanští demokraté, kteří v loňských komunálních volbách skončili druzí za Čižinského hnutím a získali pět mandátů v 25členném zastupitelstvu, poukázali také na fakt, že současný radní pro majetek David Bodeček (Piráti) minulé vedení v čele se starostou Oldřichem Lomeckým (tehdy TOP 09) ostře kritizoval. Loni v létě se řešily sporné pronájmy včetně ukončení smlouvy firmě Luxury Brand Management, jejímž jediným akcionářem je miliardář Zdeněk Bakala. Radnice pak záměr zrušila - podle některých hlasů i kvůli vyšším nabídkám.

Pan Čižinský a Piráti se zaklínali transparentností

„Před volbami se pan Čižinský a Piráti zaklínali transparentností. Teď se zdá, že se v rozporu s jejich proklamacemi pokoušejí prodloužit lukrativní nájem a obrat tak občany Prahy 1 o miliony korun. Za ty peníze by šlo opravit několik bytů nebo modernizovat Nemocnici Na Františku,“ dodala Janderová, která je také šéfkou kontrolního výboru.

Předseda nejsilnějšího opozičního klubu Richard Bureš (ODS) dokonce hovoří o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. „Tam budeme požadovat jasné vysvětlení problémů v hospodaření s majetkem Prahy 1 a bude-li nájem prodloužen, navrhneme odvolání starosty Pavla Čižinského i všech radních, kteří podezřelý záměr schvalují,“ prohlásil Bureš.

Firma musí dorovnat nejvyšší nabídku

Koalice Prahy 1 sobě, České pirátské strany a uskupení My, co tady žijeme společně s Petrem Kučerou, kandidátem volebního subjektu Zelená pro jedničku disponuje pohodlnou většinu 15 hlasů. Občanští demokraté, kteří v minulém volebním období vládli s TOP 09 a ČSSD, tak zřejmě nemají moc šancí na úspěch.

Starosta Čižinský navíc přes mluvčího Martina Šebestu vzkázal, že radnice prodlouží nájem luxusnímu obchodu jen v případě, pokud Carollinum dorovná nejvyšší nabídku - včetně těch z minulého roku. Podle Šebesty se totiž záměr projednává od loňského listopadu, kde se jím zabývalo ještě předchozí vedení.

„Praha 1 chce zvýhodňovat dlouholeté bezproblémové nájemníky, a to nejen v bytových, ale i nebytových prostorách. Spolehliví nájemci mají možnost dorovnat nejvyšší nabídku, což je postup, který schválila i Komise obecního majetku, ve které je zastoupená opozice. Městská část chce tímto způsobem podpořit stávající spolehlivé nájemce a přesto se chovat jako řádný hospodář,“ uvedl mluvčí Šebesta.