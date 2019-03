„V současné době mapujeme stav všech reklamních ploch či nosičů, které MČ Praha 1 vlastní, a zrevidujeme smlouvy o jejich pronájmu, abychom je využívali co nejefektivněji,“ citoval server iDNES.cz radního pro majetek Davida Bodečka (Piráti). Bodeček také ujistil, že v souladu boje magistrátu s vizuálním smogem v centru neplánuje radnice přidávat další reklamu do ulic historické části Prahy.

Vypadá to, že město kvůli snížení vizuálního smogu zakáže dokonce vyvěšovat na lampy a sloupy sololitové reklamní desky před volbami do Evropského parlamentu (24. a 25. května). Návrh by měl na jednání městské rády předložit koaliční subjekt Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Podle politiků tyto reklamy (takzvaní berousci) bývají nevhodně umístěny, poškozovány a často jsou nelegálně vyvěšovány. „Také zaznamenáváme četné stížnosti občanů vůči přemíře vizuálního smogu ve městě, který plyne právě z berousků,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09) pro web Pražský patriot.

Odměna dvě stě tisíc korun za čtyři poutače v metru

Radnice Prahy 1 zase řeší problém s jiným druhem pouliční reklamy. Někdejší zástupce starosty Jana Bürgermeistera (tehdy ODS) zodpovědný za správu majetku a pak také člen několika radničních výborů a komisí Valenta (zvolen za ODS) čelí obžalobě, že manipuloval veřejnou zakázku týkající se pronájmu reklamních ploch v metru, tedy takzvaných citylightů.

Valenta za to podle obžaloby získal 200 tisíc korun, které údajně firmě JC Decaux vyfakturoval jako poradenskou činnost. „Tento fiktivní smluvní vztah uzavřel, aby zastíral skutečnou činnost, tedy využívání interních informací,“ řekl podle Aktuálně.cz státní zástupce Jan Lelek. Podle obžaloby přitom paradoxně šlo o pronájem pouhých čtyř reklamních poutačů v podchodu metra Staroměstská za roční nájemné 68 tisíc korun.

Za sjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozí Valentovi od dvou do osmi let vězení, ale vzhledem k uvedeným sumám by měl soud v případě prokázání viny sáhnout spíše k dolní sazbě uvedeného trestného činu. Hájit se musí s Valentou rovněž technický ředitel francouzské reklamní společnosti Tomáš Tenzer.

JCDecaux se původně v tendru vyhrát nepodařilo, ale celé výběrové řízení bylo následně vypsáno znovu a firma tentokrát zvítězila. Hlavní důkazem mají být odposlechy telefonních hovorů mezi oběma pány. Případ totiž částečně souvisí s další aférou na radnici Prahy 1 za minulého vedení, ve které figuruje bývalý zastupitel Martin Skála (dříve ODS), obžalovaný z korupce při pronájmu komerčních nemovitostí. Policie se o něj začala zajímat na podzim 2016 a pak mezi podezřelé zařadila i Valentu s Tenzerem.

Manažer JCDecaux kandidoval za Piráty

Oba vinu odmítají. Valenta prý jen zjišťoval u Tenzera obvyklou cenu citylightů. Na zajímavou souvislost však upozornil web Info.cz. Podle veřejné evidence kontaktů a schůzek politiků z Pirátské strany s lobbisty se manažer Tenzer sešel se zastupitelem hlavního města Adamem Zábranským, který se po loňských komunálních volbách stal radním.

„Pan Tenzer nás upozornil, že je poslední čas na rezervaci reklamních ploch pro pražské volby, protože ostatní strany nelení. Řekl jsem, že o plochy nemáme zájem,“ píší Piráti na webu o schůzce z února 2018. Ale hlavně zástupci strany řešili také smlouvy JCDecaux s Prahou. Firma přitom soupeří s konkurentem BigBoard o správu městského mobiliáře. Novou soutěž by měl vypsat magistrát v průběhu letošního roku.

Osmatřicetiletý manažer Tenzer se loni na podzim posléze ocitl na třetím místě kandidátky sdružení stran s názvem Vinoř - místo pro život. Jako nestraník kandidoval ve volbách do zastupitelstva městské části Praha-Vinoř právě za Piráty. Díky 269 voličským hlasům je momentálně náhradník. Reklamní boj v metropoli zkrátka provází mnoho kontroverzí. A občanům vadí (nejen) způsobený vizuální smog.