Praha 1 na webu uvádí, že zatím je otevřeno na jejím území po 22. hodině celkem 278 předzahrádek. Radní chtějí počet o zhruba šest desítek zredukovat, ale zároveň nesouhlasí s magistrátní novelou, podle níž by od 1. září v tu dobu nefungovalo posezení před žádným z restauračních podniků.

„Určitě by to velmi citlivě zasáhlo provozovatele zahrádek, ale hlavně by to zkomplikovalo život našich občanů, kteří rádi po návštěvě divadla nebo kina posedí s přáteli na příjemném místě,“ uvedl Karel Grabein Procházka (ANO), do jehož gesce tato problematika spadá. Minulá koalice starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) přitom loni na podzim změnu tržního řádu navrhla tak, aby ani v centru metropole neexistovaly výjimky.

Podle současného vedení městské části by měly být otevřeny až do 24 hodin zahrádky třeba na Staroměstském (vyjma 9 až 11) a Václavském náměstí, před Malostranskou besedou, (na výslovné přání místních) na Maltézském náměstí na Malé Straně či v areálu Svatováclavské vinice na Hradčanech.

Nejdůležitější byly připomínky místních

Naopak třeba na Betlémském náměstí, v celé Karlově ulici, ve Spálené či Mostecké nebo na „Staromáku“ směrem do Dlouhé by nově nesměly mít bary a hospody otevřeny zahrádky déle než do 22. hodiny. Radnice navíc žádá, aby na všech zahrádkách nebyla povolována grilovací zařízení, která „zápachem obtěžují okolí“.

Stanovení „večerky“ pro konkrétní lokality řešili politici a úředníci v čele se starostou Petrem Hejmou (My, co tady žijeme/STAN). Komise vycházela z poznatků městské policie, živnostenského odboru a oddělení stížností radnice. „Nejdůležitějším hlediskem pak byly připomínky místních občanů k rušení nočního klidu a slušnost provozovatelů vůči okolí,“ tvrdí městská část. „Praha 1 věří, že nové vyhodnocení provozní doby zahrádek bude zárukou zklidnění centra v nočních hodinách a zvýšení komfortu pro místní obyvatele a že bude pozitivně motivovat provozovatele zahrádek.“