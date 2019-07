Praha 1 omezí osobní dopravu, uzavírky začnou platit v září

První městská část chystá sérii opatření, která by měla usměrnit automobilovou dopravu v centru Prahy. V první fázi řidiči neprojedou ze Spálené do Ostrovní a z Husovy na Mariánské náměstí. Obě omezení by měla začít platit 21. září.

Doprava v centru metropole je natolik přetížená, že dochází i ke zpomalování MHD. Radnice Prahy 1 přišla s receptem, jak ulicím ulevit s omezením osobní dopravy. „Je to první etapa, připravujeme jich několik. Jako první chceme pomoci chodcům,“ vysvětlil radní pro dopravu David Skála. V centru Prahy přibudou zákazy vjezdu, Dlouhá mezi nimi není Přečíst článek › Křižovatku Ostrovní a Spálené ulice proto zahradí napevno umístěný sloupek. Řidiči nově projedou z Purkyňovy pouze do Spálené směrem ke Karlovu náměstí. „Podle sčítání IPRu (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pozn. red.), jde o místo s jednou z největších hustot chodců v celé Praze. Auta se tam nebezpečně proplétají s chodci a blokují vytíženou tramvajovou trať,“ objasnil záměr Skála. Dopravních přestupků dramaticky přibylo. Hlavně jde o parkování Přečíst článek › Příjemnější prostředí pro pěší by mělo vzniknout i na Mariánském náměstí. Praha 1 se postará o otočení provozu v Husově ulici a zamezení průjezdu na náměstí, IPR v současnosti organizuje soutěž na novou podobu plochy náměstí, kde by měly přibýt lavičky a zeleň. Směr jízdy se nezmění jen v Husově. Pro plynulost dopravy v okolí budou ulice U Radnice a Linhartská obousměrné. Parkoviště z náměstí zmizí „Prohráli jsme Staroměstské náměstí s turismem, ale myslíme si, že místní si zaslouží vlastní náměstí,“ konstatoval Skála. Podotkl, že Mariánské náměstí nyní připomíná spíše parkoviště, ovšem podle analýzy radnice tam parkuje méně než pět procent rezidentů. Připustil, že proměnou v pěší zónu ubude asi 15 parkovacích míst. Místo parkoviště „obytné náměstí“. Praha upraví prostor před magistrátem Přečíst článek › „Věříme, že proměnu veřejného prostoru přímo před městskou knihovnou, Národní knihovnou a budovou radnice Pražané ocení,“ řekl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Radnice nedávno oznámila, že plánuje uzavřít průjezd Prašnou bránou do Hybernské a Havlíčkovy ulice. Toto omezení však přijde na řadu až v dalších etapách. „Nějaké řešení připravujeme. Naším cílem je zamezit tranzitu, ale nechceme omezit rezidenty. Uvažujeme o osazení pohyblivého sloupku. Hledáme řešení, které bude vyhovovat všem,“ pronesl radní Skála. Mýto a omezení parkování Jedním z prostředků, jak zklidnit dopravu, je i zavedení mýta za průjezd centrem. Jednička se už před časem s žádostí o jeho nastavení obrátila na magistrát. Další změny se týkají parkování. Modrá zóna by měla opět sloužit výhradně místním obyvatelům a podnikatelům. Ceny povolenek by se určovaly s ohledem na délku automobilu. Radní tím chtějí omezit parkování limuzín. U Nádraží Holešovice je nové parkoviště. Půjde tu dobít elektromobily Přečíst článek › „Mnohdy zaberou i čtyři parkovací místa. Navíc většinou neslouží ani pro dopravu, ale jako reklamní nosič,“ vytkl jejich majitelům Skála. Konkrétní představu o ceně však zatím nemá. Návrh musí projednat s představiteli města. Radnice iniciuje také navrácení parkovacích kuponů za čelní skla vozidel. Lidé totiž při současné elektronické evidenci nepoznají, zda auto parkuje na rezidentních stáních oprávněně, a zbytečně volají strážníky. Podle Skály jsou dva z pěti výjezdů plané. Řidič nechtěl řešit přestupek. Přejel strážníkovi nohu a vezl ho na kapotě Přečíst článek ›

Autor: Eva Brendlová