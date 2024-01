Kritika se týká fotek, které Bodeček zveřejnil na svém facebookovém profilu . Bodeček odmítá, že by se choval nepatřičně, nebo snad porušoval zákon. Naopak upozorňuje, že fotky k jeho dehonestaci zneužívají někteří diskutující.

Sám se pak počátkem ledna rozhodl poslat k věci e-mailový dotaz na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odpověď zatím nedorazila.

Podnět k opuštění funkce

Na Facebooku se zveřejňování fotografií neobešlo bez reakcí. Má politik – bez ohledu na jeho postavení a partajní příslušnost – právo publikovat fotky s cizími dětmi? A smí je vůbec pořídit bez přítomnosti rodičů?

Téma GDPR (tedy ochrany osobních údajů) ve vztahu k dětem ve školských zařízeních Prahy 1 je nyní v městské části horké téma. A dá se očekávat, že nezůstane jen u facebookových diskusí.

Kateřina R., která poslala médiím e-mail upozorňující na jeho fotografie s dětmi, má jasno: na místě je odvolání z funkce; minimálně by mu měly být odebrány kompetence v oblasti školství.

Snímky z návštěv škol, které Bodeček zveřejnil na svém facebookovém profilu, pisatelku pohoršují. „Navštěvuje běžný provoz MŠ a ZŠ, pořizuje si s dětmi fotografie (fyzicky se jich dotýká – ruka okolo dítěte, dítě na klíně) – a následně vše prezentuje na své osobní stránce,“ ohrazuje se. „Nevhodná intimita směrem k dětem ze strany cizího člověka – fyzický kontakt,“ upozorňuje. Vadí jí pořízení fotografií v nepřítomnosti rodičů, bez jejich souhlasu i vědomí.

Focení navzdory nesouhlasu? Ne!

Mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová Deníku sdělila, že radnice věc řeší, i když se na ni s podobnou stížností zatím nikdo neobrátil: ani z řad rodičů, ani učitelů. „Při zveřejňování fotografií pořízených v rámci činnosti prezentující městskou část nebo jí zřízené organizace se vždy snažíme postupovat citlivě,“ konstatovala. S tím, že v každé mateřské a základní škole Prahy 1 rodiče podepsali souhlas s uveřejněním fotografií dětí. Pokud takový souhlas neexistuje, dohlížejí učitelé na to, aby konkrétní dítě fotografováno nebylo.

„Náš pracovník nikdy nefotí nikoho, kdo si focen být nepřeje,“ zdůraznila Šnejdarová. Uvedla dále, že o výhradách vůči Bodečkovi je informována starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). „Kontaktovala školy a školky, aby ji spojily s případnými nespokojenými rodiči. Pokud se prokáže, že došlo k porušení právních norem, budou přijata příslušná opatření,“ napsala mluvčí Deníku.

Obrací se ale také na rodiče – s výzvou, aby si případné výhrady nenechávali pro sebe či prostředí sociálních sítí.

Rázné výhrady na facebooku

Facebookové výhrady lze najít třeba na profilu Áji Fíkové, jež připomíná, že k prezentaci fotografií dětí mají školy v Praze 1 rozdílný přístup. „Na některých stránkách nenaleznete jedinou fotku dítěte. Jinde umožní vstup do kolektivu dětí zastupiteli k vytvoření osobního politického portfolia,“ ohrazuje se, přičemž v té souvislosti hovoří o stavění vlastních zájmů nad bezpečí, morální kredit i platnou legislativu.

A třeba komentář Kateřiny Rožcové se obrací přímo k Bodečkovi: „Prosím o informaci, proč navštěvujete běžný provoz škol a fotíte se s dětmi v době, kdy mají výuku? Nejsem si vědoma, že byste s rodiči o něčem takovém jednal vy nebo vedení školy.“

Rychlá odpověď přišla od Davida Šprysla: „Už jste si stihla od začátku školního roku všimnout, že David Bodeček je místostarosta Prahy 1, který má v gesci školství?“ Tento uživatel také míní, že za výhradami vůči snímkům dětí asi více než rodiče stojí opozice v zastupitelstvu městské části.

Pisatelka Kateřina R. upozorňuje na konkrétní záběry z Bodečkova profilu, vůči kterým má takové výhrady, že neváhá hovořit o „jednání v rozporu s dobrými mravy". „Na jedné fotografii svým tělem fyzicky mačká holčičku na desku stolu. Dívka si zakrývá obličej a brání se vzniklé situaci! Vedle propagace školství sdílí na stejné stránce i poslední trendy plavkové sezony, což považuji za velmi neprofesionální a nevkusné,“ odsuzuje.

K obojímu se místostarosta pro Deník vyjádřil. Vyfoceným mužem v plavkách jen on sám; už v poměrně dávné minulosti. Prý v době, kdy byl snad o nějakých třicet kilogramů lehčí. Na osobní profil tedy snímky vyvěsil, když ještě nebyl komunálním politikem.

Poté, co se jím v listopadu 2018 stal, začal tento profil s označením Dajdanos využívat i k prezentaci své práce. Nepřišlo mu vhodné zřizovat si další profil pro Bodečka-politika ani pak cokoli mazat

Návštěvy škol i školek považuje za součást své práce. Sám se s výhradami nesetkal: „Nikdo z rodičů nepřišel a nepožádal, abych některou fotku ze společných akcí vymazal.“

Věc už posuzuje i policie

Deníku Bodeček řekl, že při akcích se na možnost zveřejnění snímků dotazuje, a to i opakovaně – a spíš se setkává s údivem, proč se pořád ptá. „Není to však jen problém Prahy 1, ale celorepublikový,“ konstatoval.

„Já si to vyhodnotil tak, že děti jsou rády, že jsou prezentovány,“ připomněl. K tomu ho vede i chování dětí, s nimiž se setkává. Platí to prý i pro zmiňovanou holčičku, která má na snímku zakrytý obličej. Záběr pochází z návštěvy deseti až dvanácti dětí v domově s pečovatelskou službou, kde se děti posadily dospělým na klín. Starších lidí tam ale bylo málo; musel se tedy zapojit i on. „Na mě se nejdřív zavěsily tři děti, nakonec zůstala tahle holčička…“

Místostarosta připomněl, že v souvislosti s negativními a někdy i ostrými ohlasy z facebooku byl na počátku ledna opakovaně v kontaktu s policií. „Už prvního, pak čtvrtého, osmého – a znovu dvanáctého,“ poznamenal s tím, že došlo i na podání trestního oznámení. Pro pomluvu, křivé obvinění i podněcování nenávisti. Mimo jiné kvůli tomu, že jeden z kritizujících profilů začal zveřejněné snímky dávat do jiného, pro místostarostu nelichotivého kontextu.

„Cílem je vyvolat nevoli,“ odhaduje a předpokládá, že minimálně některé z kritizujících žen jsou smyšlenými postavami a nikoli rozhořčenými matkami. Nespokojený rodič by se podle něj ozval přímo, ne na sociální síti – a asi by to nenačasoval zrovna před jednání zastupitelstva městské části. „Myslím, že se někdo záměrně snaží udělat ze mě pedofila,“ prohlásil.

Bodeček nezastírá, že to, kam věci dospěly, ho mrzí. Měnit zásadně způsob práce a její prezentace ale neplánuje. Předpokládá, že řešením by mohlo být zpřesnění souhlasů s focením dětí, které rodiče školám podepisují. Tak, aby tam nechyběla zmínka o možném zveřejnění také v rámci informování o aktivitách zřizovatele.