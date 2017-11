Praha 1 hledá provozovatele Nemocnice Na Františku. Vypsala tendr

Radnice městské části Praha 1 ve čtvrtek vypsala výběrové řízení na soukromého provozovatele Nemocnice Na Františku, jejíž provoz si doposud zajišťovala sama. Ve čtvrtek to uvedl místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD). Pro městskou část je totiž provoz nemocnice příliš nákladný a chce proto navázat se soukromou firmou spolupráci formou koncesionářské smlouvy na 35 let, která by zaručila zachování stávajícího rozsahu služeb. Hodnota koncese se odhaduje na 10,5 miliardy.

Praha 1 stanovila výši nájemného na půl milionů korun měsíčně. V soutěži však zájemci mohou nabídnout jiné podmínky a vyjednat si slevu. Doba nájmu je navrhovaná na 35 let, z toho 15 let prostřednictvím opčního práva po pěti letech. ČTĚTE TAKÉ: Co bude s Nemocnicí Na Františku? Pomoci může nový provozovatel Drahý provoz Provoz nemocnice je pro městskou část finančně náročný. „Provozní příspěvek městské části se rok od roku navyšuje, ať už kvůli úhradovým vyhláškám nebo zvyšování platů," uvedl místostarosta. Městská část dá na provoz nemocnice ročně 50 milionů, výhledově by se částka vyšplhala až na 70 milionů. Radnice musí navíc platit i investice do obnovy přístrojového vybavení. Podle analýzy to vyjde na 30 až 35 milionů ročně. „To se výhledově dostáváme k částce 100 milionů korun ročně v rozpočtu městské části, který činí zhruba tři čtvrtě miliardy," doplnil Hodek. Městská část chce zachovat současný rozsah a kvalitu služeb. Zvolila proto formu koncese. Díky ní může klást podmínky pro další fungování nemocnice. "Primární podmínkou je to, že koncesionář si od nás převezme smlouvu s pojišťovnou," vysvětluje Houdek. Na českém trhu podle Houdka existují firmy, pro které by takováto smlouva mohla být atraktivní. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Nemocnice Na Františku se modernizuje Historie nemocnice Nemocnice Na Františku je jedinou nemocnicí, kterou v metropoli spravuje městská část. Magistrát má pouze Městskou polikliniku. Lékařská péče je Na Františku poskytována už od 14. století. Byl zde klášter. V roce 1620 předal císař Ferdinand II. zakládací listinu nemocnice řádu Milosrdných bratří. Budova nemocnice pochází z 20. let. V roce 1997 prošla rekonstrukcí. V současnosti má 120 lůžek akutních a 60 léčebny dlouhodobě nemocných. ČTĚTE TAKÉ: Praha 1 souhlasí se změnou provozování Nemocnice Na Františku

