Zhruba 15 tisíc běžců vyběhne již tuto sobotu 6. dubna v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha na trať vedoucí centrem města. V souvislosti s akcí je naplánováno několik dopravních omezení. Opatření se budou týkat převážně zákazu parkování nebo uzavírek ulic na trase závodu a v jeho nejbližším okolí. Ovlivněn bude i provoz městské hromadné dopravy.

Začátek závodu je naplánovaný na 10 hodin, předpokládaný konec pak bude kolem 13. hodiny. Samotná trasa je naplánovaná přes městské části Prahy 1, 2, 5, 7 a 8 a to zejména kolem Vltavy.

Výjimku tvoří oblast startu a cíle, nově v oblasti na Bubenském nábřeží vedle areálu Holešovické tržnice. Zde bude uzavírka platit už od pátku 5. dubna od 6 hodin do soboty 6. dubna do 18 hodin.

O řízení dopravy se postará Policie ČR a Městská policie Praha. Ulice a křižovatky budou postupně uzavírány od 9 hodin.

SOBOTA 6. DUBNA 2024

Linka číslo 2 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Petřiny je ze zastávky Hradčanská vedena do obratiště Špejchar

-ve směru od Nádraží Braník je ze zastávky Palackého náměstí odkloněna přes zastávku Jiráskovo náměstí do zastávky Myslíkova, odkud je vedena do zastávky Karlovo náměstí a zpět směr Nádraží Braník

Linka číslo 2 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Petřiny je ze zastávky Hradčanská vedena do obratiště Špejchar,

-ve směru od Nádraží Braník je ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov, Svatoplukova a Otakarova do zastávky Náměstí Bratří Synků

Linka číslo 3 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin:

-v úseku Výtoň – Karlovo náměstí je obousměrně odkloněna přes zastávky Albertov a Botanická zahrada

Linka číslo 5 - přibližně od 9.45 hodin do 12.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Slivence je ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávky Křížová a Laurová do obratiště Radlická

-ve směru od Vozovny Žižkov je ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Štěpánská, I. P. Pavlova a Bruselská do zastávky Zvonařka

Linka číslo 7 - přibližně od 9.45 hodin do 12.15 hodin:

-ve směru od Lehovce je ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Podolská vodárna a Kublov do zastávky Dvorce

Linka číslo 9 - přibližně od 9.45 hodin do 12.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora

-ve směru od Spojovací je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje přes zastávku Karlovo náměstí jako linka číslo 22 směr Nádraží Hostivař

Linka číslo 10 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávku Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Palackého náměstí odkloněna přes zastávku Výtoň do obratiště Podolská vodárna

Linka číslo 10 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin

-ve směru od Sídliště Řepy je ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávku Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží

-ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Botanická zahrada, Albertov a Výtoň do obratiště Podolská vodárna

Linka číslo 15 - přibližně od 9.45 hodin do 10.45 hodin:

-v úseku Malostranská – Dlouhá třída je obousměrně odkloněna přes zastávky Chotkovy sady, Letenské náměstí a Strossmayerovo náměstí

Linka číslo 16 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávku Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky Palackého náměstí odkloněna přes zastávku Výtoň do obratiště Podolská vodárna

Linka číslo 16 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin:

-ve směru od Kotlářky je ze zastávky Anděl odkloněna přes zastávku Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží

-ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Botanická zahrada, Albertov a Výtoň do obratiště Podolská vodárna

Linka číslo 17 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin:

-v úseku Strossmayerovo náměstí – Jiráskovo náměstí je obousměrně odkloněna přes zastávky Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Vodičkova, Lazarská a Myslíkova

Linka číslo 17 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin:

-v úseku Strossmayerovo náměstí – Výtoň je obousměrně odkloněna přes zastávky Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Vodičkova, Lazarská, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov

Linka číslo 18 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Nádraží Podbaba je ze zastávky Hradčanská vedena do obratiště Špejchar,

-ve směru od Vozovny Pankrác je ze zastávky Albertov odkloněna přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí do zastávky Myslíkova, odkud je vedena přes zastávku Karlovo náměstí zpět směr Vozovna Pankrác

Linka číslo 18 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Nádraží Podbaba je ze zastávky Hradčanská vedena do obratiště Špejchar,

-ve směru od Vozovny Pankrác je ze zastávky Náměstí Bratří Synků vedena přes zastávky Nuselské schody, Bruselská, I. P. Pavlova a Štěpánská do zastávky Karlovo náměstí a zpět směr Vozovna Pankrác

Linka číslo 22 - přibližně od 9.45 hodin do 12.15 hodin rozdělena na dvě části:

-ve směru od Bílé Hory je zkrácena do zastávky Újezd, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Sídliště Řepy,

-ve směru od Nádraží Hostivař je ze zastávky Karlovo náměstí vedena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Spojovací

Linka číslo 23

v provozu až od přibližně 12.00 hodin

Linka číslo 27 - přibližně od 9.45 hodin do 10.15 hodin:

-v úseku Strossmayerovo náměstí – Jiráskovo náměstí je obousměrně odkloněna přes zastávky Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Vodičkova, Lazarská a Myslíkova

Linka číslo 27 - přibližně od 10.15 hodin do 12.15 hodin:

-v úseku Strossmayerovo náměstí – Výtoň je obousměrně odkloněna přes zastávky Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Vodičkova, Lazarská, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov



Historické linky číslo 41 a 42

v provozu až od přibližně 12.00 hodin