Praha 10 -Oprava Vršovického zámečku, dostavba léčebny dlouhodobě nemocných, ale i zklidnění dopravy nebo dobudování volnočasového areálu Gutova, to jsou priority vršovické radnice na letošní rok.

VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK. I na něj by se letos mělo dostat, městská část vloží do přestavby sto milionů. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Rozpočet, který na posledním jednání schválili zastupitelé, má zároveň jeden rekord: poprvé v historii úřad městské části hospodaří s více než miliardou korun.

Co se zámečkem?

„K největším investičním akcím bude letos patřit dostavba volnočasového areálu Gutova, kde vedle skateparku, horolezecké stěny, umělého kluziště nebo dráhy pro cyklokros vyroste i nový krytý plavecký bazén wellness, či kurty na squash,“ popsal starosta Vladislav Lipovský (ODS).

Dalších sto milionů chce radnice vložit do přestavby bývalého vršovického zámečku. Objekt by v budoucnosti měl fungovat jako obřadní síň, hotel nebo restaurace. „V letošním roce už by se konečně mělo přistoupit ke stavebním pracím,“ doplnil místostarosta Antonín Weinert (ČSSD). Stavební firma už si měla vzít zámeček do parády v loňském roce, kvůli získání územního rozhodnutí a stavebního povolení se ale práce pozdržely.

Radnice potěší také seniory

V příštích měsících se dočkají i senioři. Za provozu Léčebny dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici se dokončí její doplňková zdravotnická zařízení jako rehabilitace, ambulantní provozy chirurgie, neurologie, ortopedie a RTG, sono a magnetická rezonance.

ČTĚTE TAKÉ:Vršovická léčebna se konečně otevřela

„Dalších třicet milionů jsme vyčlenili na zklidnění dopravy a úpravu rizikových přechodů pro chodce,“ řekl k další významné výdajové položce Lipovský. Podle něj se jedná především o zasvětlení, bezbariérové přístupy a instalaci dalších bezpečnostních prvků.

Celkové investice se letos vyšplhají na 535 milionů korun, příjmová část je navýšena především o peníze z privatizace obecních bytů. Místostarosta Weiner ale poukázal i na to, že za minulý rok se městské části podařilo vybrat 38,5 milionu korun také za poplatky ze psů, ze vstupného nebo za provozování hracích výherních automatů.