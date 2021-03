Radní Třeštíková zveřejnila prostřednictvím twitterového účtu hlasovací listinu ze čtvrtečního jednání zastupitelstva. O inkriminovaném bodu se hlasovalo už po půlnoci a ke schválení chyběly podle očekávání hlasy zástupců ODS (pro byl pouze exprimátor Bohuslav Svoboda) i ANO, ale někteří zastupitelé z řad TOP 09 a STAN nehlasovali vůbec. Jan Wolf (KDU-ČSL), jenž je rovněž součástí koaličních Spojených sil pro Prahu, byl jako jediný proti.

Smutná vizitka, zlobí se Třeštíková

„Je to smutná vizitka těchto stran,“ konstatovala navrhovatelka v příspěvku, kde zákazala reakce veřejnosti. Odpověděli ji pouze organizátoři Prague Pride: „Ačkoliv nás rozhodnutí samozřejmě mrzí, budeme se i letos usilovně snažit festival co nejvíce přiblížit obvyklé podobě, a to i s ohledem na současnou situaci. Festival se tak bude konat 2. až 8. srpna 2021.“

Podle webu Pražský noviny se zastupitel Martin Benda (Praha sobě) v jednacím sále v noci ze čtvrtka na pátek ozval s tím, že jeho hlas „pro“ nebyl započítán. Po zhruba čtvrthodinovém zmatku se pak pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) snažil využít jednací řád k tomu, aby se hlasování opakovalo – a původní hlasování bylo označené za zmatečné. Jenže část zastupitelů tento návrh zamítla.

Facebookové stránky Konzervativních novin s velkou dávkou vděčnosti tvrdí, že peníze pro Prague Pride pomohl zastavit bývalý radní pro kulturu Wolf tím, že rozdělil hlasování o grantech na cestovní ruch. Proto podle příspěvku magistrátními kuloáry v pátek nad ránem údajně zaznělo: „Co dokáže jeden blbej lidovec!“

Tomáš Štampach, který byl do zastupitelstva zvolen za Svobodné a je členem klubu ODS, už před jednáním upozornil, že akce na podporu sexuálních menšin byla původně součástí balíčku projektů, jejichž pořadatelé si měli rozdělit zhruba 16 milionů korun. „Domnívám se, že částka je přehnaně vysoká, že festival nebudou moci v srpnu navštívit desetitíce návštěvníků, a tudíž tato finanční podpora postrádá smysl. A takto můžu jít projekt po projektu,“ napsal Štampach s tím, že si Prague Pride vybral bez jakýchkoliv předsudků jako příklad na základě celospolečenské známosti.

Praha jako destinace pro LGBT+ turisty

Wolfova „obstrukce“ tak způsobila, že peníze dostane například Svatojánský spolek na akci Navalis a magistrát podpoří i rekonstrukci bitvy na Bílé hoře. Zhruba čtrnáct milionů si rozdělí rovněž organizátoři lékařského, zemědělského, chemického či automobilového kongresu.

Kvůli situaci s infekční virózou covid-19 přišla Praha o zahraniční turisty. Loni magistrát z rozpočtu uvolnil 121 milionů korun na podporu cestovního ruchu, přičemž součástí byla kampaň s názvem „V Praze jako doma“, která měla přilákat i tuzemské návštěvníky.

Nyní se politici neshodnou, zda „týden středoevropské queer kultury“ s plánovaným vrcholem v podobě průvodu „hrdosti“, by měl podobně pozitivní přínos. „Festival přispívá k popularizaci Prahy jako destinace pro LGBT+ turisty. Dle průzkumu účastníci zůstávají v metropoli čtyři až pět dní. Útrata za služby a ubytování v Praze se pohybuje v řádu desítek milionů korun,“ píše se v žádosti o dotaci k Třeštíkové návrhu s tím, že v případě rozvolnění koronavirových opatření organizátoři očekávají až padesát tisíc hostů.

Magistrátní radní, která má v gesci kulturu a cestovní ruch, proto plánuje navrhnout příspěvek pro Prague Pride 2021 znovu na dubnovém jednání zastupitelstva hlavního města.