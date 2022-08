Motocykly vyrazí od Výstaviště směrem do centra Prahy. Projedou Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamíří na Hlávkův most, dále budou pokračovat po magistrále, odkud přejedou na Václavské náměstí. Tam je v plánu zastávka. Z Václavského náměstí pak budou pokračovat Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti.