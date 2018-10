Práce na podepření ohroženého mostu na Vltavské začaly betonáží

Stavební firma Hochtief dnes zahájila práce na stabilizaci mostu nad stanicí metra Vltavská. Ten musel být kvůli havarijnímu stavu v noci z úterý na středu uzavřen. Společnost odpoledne obdržela projekt stavby od firmy Pontex, poté její pracovníci staveniště oplotili a začali na místo přivážet beton, z něhož vytvoří podkladovou desku pro ocelové podpěry.

Technická správa komunikací (TSK) ve středu podepsala s firmou Hochtief smlouvu na podepření mostu, poté stavební firma převzala staveniště a společnost Pontex začala pracovat na projektu. Dokončila jej dnes odpoledne, informoval server České noviny.

Jako první krok pracovníci oplotili staveniště a po 16. hodině začali přivážet beton. Z něj vytvoří monolitovou podkladovou desku, na kterou se v pátek dovezou panely. Na ty se poté osadí čtyři ocelové podpěry, které konstrukci stabilizují. "Každá z těchto čtyř nohou se bude skládat ze čtyř ocelových stojek," uvedl mluvčí stavební firmy Hochtief Michal Talián. Dodal, že práce zatím jdou podle plánu.

Podle něj je původní informace TSK, že by práce mohly být hotové zhruba za týden, reálná. Řešení podle něj není nijak technicky či stavebně složité, náročná je spíše rychlost, kterou musela firma stavbu připravit, sehnat materiál a podobně. "Myslím ale, že pokud nedojde k žádnému zásadnímu zádrhelu, tak by ten týden asi měl být odpovídající," řekl serveru Talián. Dodal, že na každé stavbě se nicméně může přihodit něco, co harmonogram změní.